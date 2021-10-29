高雄恐怖托嬰中心仍在收託！停辦緩衝期還有2天　家長無奈送托

記者賴文萱／高雄報導

高雄某私立托嬰中心傳出虐嬰事件，7位1歲左右幼兒遭受托育人員捏臉、打孩子嘴巴等不當對待，社會局昨晚命該托嬰中心自11月1日起停辦三個月，今（29）日仍有家長找不到人照顧無奈將小孩送托。另外，有家長已經針對2名虐嬰的托育員提告刑法277條傷害跟286條妨害幼童發展罪。

鳳山某私立托嬰中心2名托育員涉嫌虐嬰，台灣民眾黨高雄市黨鳳山服務處主任陳妙真指出，有接獲家長委託提告，並透露小孩身上都出現抓傷跟瘀青等傷口，目前已經直接請檢察官將托兒所的監視器畫面全部查扣，以免被湮滅隱匿，將針對托育員提告刑法277條傷害罪跟286條妨害幼童發展罪。

社會局除昨晚命該托嬰中心自11月1日起停辦三個月，今日也派員全天進駐該家托嬰中心，緩衝期只剩2天，今天仍有家長臨時找不到人照顧，無奈將小孩送托。

社會局副局長葉玉如表示，因為要留給家長有個緩衝期，所以才會要求從11/1起開始停辦，不過大多家長都已經找好未來轉私托的部分，剩5位家長還找不到，後續會持續協助提供相關資源。

▲高雄某私立托嬰中心爆虐嬰，7位1歲幼兒遭捏臉、掌嘴。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

仁武區在今年10月19日才傳出一位保母疑似虐嬰事件，鳳山區又再度爆出某私立托嬰中心虐嬰事件。陳妙真說，顯然高雄市的育嬰環境已經嚴重生病了，需要市政府拿出魄力進行總體檢，否則再多的行政處分也不能讓家長們安心。

她也呼籲，高雄市社會局應立即進行托嬰中心、發放保母證照的總體檢，否則僅是頭痛醫頭、腳痛醫腳，根本無法徹底改善高雄市的育嬰環境。



針對2名托育人員對7名幼童有不正當行為，包含有打孩子嘴巴、捏臉等，社會局已依兒童及少年福利與權益保障法第49及97條各罰12萬元。

另外，該私立托嬰中心未妥善照顧幼童，還發生多達7名幼童受虐嚴重影響身心發展，發現幼童受虐也未通報，又於違法樓層4樓設置遊戲空間，違反，法令，社會局認定情節嚴重，依法命該托嬰中心停辦三個月。