　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

10大場合今起脫口罩　雙鐵、KTV開吃！鬆綁懶人包一次看

▲▼ 新北市KTV開放首日，新北市副市長劉和然會同消防局稽查KTV。（圖／記者呂佳賢攝）

▲KTV即日起開放飲食。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔子柔／綜合報導

國內新冠疫情逐漸趨緩，連日未新增本土病例，指揮中心宣布二級警戒持續致11/15，今（2）日起則鬆綁部分管制，唱歌、運動可脫口罩，搭乘大眾運輸工具也開放飲食。

雖然諸多場合已鬆綁，不過外出時仍應全程配戴口罩，《ETtoday新聞雲》則整理出室內外飲食及口罩規定等7項相關QA，提供民眾參考。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Q1：室外運動、水域活動要戴口罩嗎？

A1：室外從事運動時可以免戴口罩，另包括溫泉、烤箱、三溫暖、等容易讓口罩潮濕的水域活動皆免戴。

Q2：搭乘大眾運輸工具時可以飲食嗎？

A2：即日起台鐵／高鐵車廂、公路客運、遊覽車、國內航班／船舶皆開放飲食，電影院也同步開放，不過飲食完畢仍應戴上口罩。

▲▼維持疫情警戒標準為第二級口罩規定。（圖／指揮中心提供）

▲即日起口罩規定。（圖／指揮中心提供）

Q3：室內外場館還有人數限制嗎？

A3：營業場所及公共場域人流控管／總量管制取消，藝文展演、體育活動、國家公園、國家風景區、觀光遊樂業等室外人數降載規定取消。

Q4：KTV可以脫口罩？開放飲食了嗎？

A4：即日起KTV開放暫時脫口罩飲食，酒精則沒有特別限制。

Q5：八大行業開放了嗎？

A5：無陪侍服務者，符合防疫管理得有條件開放，另規畫有陪侍服務場所在11/16起開放。

▲▼11/2起防疫管理措施。（圖／指揮中心提供）

▲八大行業開業條件。（圖／指揮中心提供）

Q6：拍照可以脫口罩嗎？

A6：室內外拍攝個人、團體照時皆可暫時脫口罩。

Q7：演唱會搖滾區開放了嗎？

A7：表演場館、演唱會開放搖滾區設置，並取消實驗劇場第一排觀眾與表演區最前端1.5公尺距離規定。

►秋裝竟低至3.5折！有藉口敗家了

ET快訊
周子瑜「白襯衫撐爆扣子」　洩絕美腰臀
台男偶像驚爆「睡老闆」！　還劈腿女星

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今起KTV、健身房免戴口罩了！「13項最新鬆綁措施」一次看

10大場合今起脫口罩　雙鐵、KTV開吃！鬆綁懶人包一次看

鋒面帶雨立冬掃過大降溫　入秋最強冷空氣罩3天探14度

瑞莎揭全國賽黑幕　基層教練心酸曝「韻律體操界現況」

約兒老師吃飯泡溫泉！暖爸凍未條「激情啪整晚」　下場曝光網看傻

排隊名店「車輛違停」爆炸多！開3000多張罰單　在地人看傻

大學畢業「專替爸媽收房租」　他跟朋友聊天被狂酸：當廢人真好

父驟逝接手瀕倒老廠　「鈑金千金」突接國防部大單找上門…逆轉勝

人妻怨「終年沒工作」大姑偷吃東西　網勸：這要看心理醫師了

「入秋最強冷空氣」來襲！這天低溫下探14℃　周末降雨熱區曝光

李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

走錯路！轎車左轉道「直接煞停」　貨車為閃避衝分隔島...撞斷燈桿

圓父親遺願女兒心碎海邊灑骨灰 詭異大風一吹...爸爸被她吃下肚

20211030懷舊廣告大會考！大麥克加了什麼？　聽「林志玲嗲聲」眾人暴動：傳給我♥

劉謙超神手速「梅花8秒變紅心3」　放慢40倍嚇歪..快到「肉眼看不見」！

海巡隊員泳池尾隨女生進更衣室　手機偷拍洗澡一露餡秒騎車逃離

今起KTV、健身房免戴口罩了！「13項最新鬆綁措施」一次看

10大場合今起脫口罩　雙鐵、KTV開吃！鬆綁懶人包一次看

鋒面帶雨立冬掃過大降溫　入秋最強冷空氣罩3天探14度

瑞莎揭全國賽黑幕　基層教練心酸曝「韻律體操界現況」

約兒老師吃飯泡溫泉！暖爸凍未條「激情啪整晚」　下場曝光網看傻

排隊名店「車輛違停」爆炸多！開3000多張罰單　在地人看傻

大學畢業「專替爸媽收房租」　他跟朋友聊天被狂酸：當廢人真好

父驟逝接手瀕倒老廠　「鈑金千金」突接國防部大單找上門…逆轉勝

人妻怨「終年沒工作」大姑偷吃東西　網勸：這要看心理醫師了

「入秋最強冷空氣」來襲！這天低溫下探14℃　周末降雨熱區曝光

「統一後，台灣省買房怎麼選？」　陸網紅最看好這城市

今起KTV、健身房免戴口罩了！「13項最新鬆綁措施」一次看

10大場合今起脫口罩　雙鐵、KTV開吃！鬆綁懶人包一次看

美股收紅　3大指數同步創新高

鋒面帶雨立冬掃過大降溫　入秋最強冷空氣罩3天探14度

《華郵》曝俄軍集結烏俄邊界　烏克蘭回應了

印尼蘇門答臘外海5.9地震　震源深度僅6公里

台南離奇死亡車禍！駕駛重傷「15小時沒人理」　開門驚見倒臥屍僵

魷魚幣3天狂飆700倍！　突瞬間雪崩躺平「一秒歸零」

Google Play綁信用卡遭駭　他被「連續盜刷170次」全買天堂2M點數

爆乳泰妹炫富揪姊妹撈金　警直搗苗栗西勢美逮人

生活熱門新聞

睡前滑A片驚見「本土區」12部老婆作品

BMW駕駛開錯車門　6千人笑：畢生榮耀

「骨灰罈紅茶」換新色　網笑：更莊嚴了

入秋最強冷空氣來襲！這天低溫探14℃

政府打房「打到房價突暴漲」！　鄉民看1數據噴淚了

過30歲身體壞光光「體重直升」！他曝3方法超有效

母胎單身20年！初戀「突做1事」妹子秒冷感

父驟逝她接手瀕倒老廠　千金逆轉勝

排隊名店「車違停」爆炸多！開3千多張罰單

暖爸約兒老師泡溫泉！激情啪啪下場慘了

合歡山曾有滑雪場　60年前照曝光

她怨大姑偷吃東西　網勸：要看醫師了

聘江孟芝遭疑量身打造　屏大回應了

石虎設計師江孟芝遭爆「走後門」　爽獲終身教職

更多熱門

相關新聞

11／2起防疫鬆綁懶人包一次看懂！拍照、運動免戴口罩

11／2起防疫鬆綁懶人包一次看懂！拍照、運動免戴口罩

疫情指揮中心宣布二級警戒持續至11/15，管制部分則從11/2起再鬆綁，包括唱歌、運動等5類場合可免戴口罩，而在室內飲食方面，高鐵、台鐵車廂及KTV等9大場所可暫時脫口罩飲食等。《ETtoday新聞雲》整理諸多最新鬆綁規定，讓你一看就懂。

即／基隆確女導遊足跡曝　搭台鐵雙北3宮廟參拜

即／基隆確女導遊足跡曝　搭台鐵雙北3宮廟參拜

金錢豹轉型防疫更嚴　4坪包廂只能坐4人

金錢豹轉型防疫更嚴　4坪包廂只能坐4人

管制再鬆綁？陳時中曝「疫苗接種達標數」

管制再鬆綁？陳時中曝「疫苗接種達標數」

南投縣學校可辦畢旅了　遊覽車進香+宗教餐會也OK

南投縣學校可辦畢旅了　遊覽車進香+宗教餐會也OK

關鍵字：

口罩規定二級警戒開放飲食

讀者迴響

熱門新聞

男星「心臟病突發驟逝」享年59歲　好友悲痛送別

台男偶像爆「睡老闆」　被抓包扯：圈內習慣多人

許維恩被抓包「車上私會嫩弟」…2人關係曝光！

熬過50次化療…余苑綺罹直腸癌「氣色變了」曬近況

身分證3個2免費吃牛排！證件優惠包

睡前滑A片驚見「本土區」12部老婆作品

記者洩金宣虎近況「完全放棄演藝生命」

二手車社賣特斯拉！眼尖網友：是Toyz的

BMW駕駛開錯車門　6千人笑：畢生榮耀

「骨灰罈紅茶」換新色　網笑：更莊嚴了

AV版《魷魚遊戲》「網站爆了又爆」米砂道歉！

上海台妹拒棄國籍：台灣省就是中國籍

身分證「對中3數字」11元喝手搖杯

外送員遭6警撲倒　警局前暴走原因曝

《全明星運動會》第三季名單曝光！　戲劇男神加入

更多

最夯影音

更多
李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻
超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻

超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面