10大場合今起脫口罩　雙鐵、KTV開吃！鬆綁懶人包一次看

▲KTV即日起開放飲食。（圖／記者呂佳賢攝）



記者崔子柔／綜合報導

國內新冠疫情逐漸趨緩，連日未新增本土病例，指揮中心宣布二級警戒持續致11/15，今（2）日起則鬆綁部分管制，唱歌、運動可脫口罩，搭乘大眾運輸工具也開放飲食。

雖然諸多場合已鬆綁，不過外出時仍應全程配戴口罩，《ETtoday新聞雲》則整理出室內外飲食及口罩規定等7項相關QA，提供民眾參考。

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Q1：室外運動、水域活動要戴口罩嗎？

A1：室外從事運動時可以免戴口罩，另包括溫泉、烤箱、三溫暖、等容易讓口罩潮濕的水域活動皆免戴。

Q2：搭乘大眾運輸工具時可以飲食嗎？

A2：即日起台鐵／高鐵車廂、公路客運、遊覽車、國內航班／船舶皆開放飲食，電影院也同步開放，不過飲食完畢仍應戴上口罩。

▲即日起口罩規定。（圖／指揮中心提供）



Q3：室內外場館還有人數限制嗎？

A3：營業場所及公共場域人流控管／總量管制取消，藝文展演、體育活動、國家公園、國家風景區、觀光遊樂業等室外人數降載規定取消。

Q4：KTV可以脫口罩？開放飲食了嗎？

A4：即日起KTV開放暫時脫口罩飲食，酒精則沒有特別限制。

Q5：八大行業開放了嗎？

A5：無陪侍服務者，符合防疫管理得有條件開放，另規畫有陪侍服務場所在11/16起開放。

▲八大行業開業條件。（圖／指揮中心提供）



Q6：拍照可以脫口罩嗎？

A6：室內外拍攝個人、團體照時皆可暫時脫口罩。

Q7：演唱會搖滾區開放了嗎？

A7：表演場館、演唱會開放搖滾區設置，並取消實驗劇場第一排觀眾與表演區最前端1.5公尺距離規定。