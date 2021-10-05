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南投縣大鬆綁一次看　學校可辦畢旅！遊覽車進香團+宗教餐會也OK

▲南投縣鬆綁防疫規範，民眾可全程搭乘遊覽車赴紫南宮等宗教景點進香。（圖／資料照片）

▲南投縣鬆綁防疫規範，民眾可全程搭乘遊覽車赴紫南宮等宗教景點進香。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

中央宣布防疫二級警戒延長到10月18日，南投縣政府稍早宣布相關防疫鬆綁措施，包括農林漁牧業於空曠處工作、於山林海濱活動，都不必戴口罩，餐飲內用不須隔板和1.5公尺社交距離，學校亦可辦理畢旅和校外教學、宗教活動集會開放全程搭乘車輛的進香團及餐會；不過MTV、KTV等娛樂業須經核可復業計畫才能營業，八大行業則仍持續停業。

縣府5日下午召開嚴重特殊傳染肺炎第20次應變會議，由副縣長陳正昇邀集相關局處，逐一檢視中央各項管制作為的執行方式，指示原則上比照中央防疫指引辦理並配合鬆綁部分防疫措施。

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縣府會後決議10月5日起，農林漁牧工作者於空曠處（如田間、魚塭、山林）工作，或民眾於山林（含森林遊樂區）、海濱活動，皆無須戴口罩，但應隨身攜帶口罩，並與他人均保持社交距離；而上述情形如有人潮聚集或與他人共同工作、活動等無法保持社交距離之場合，仍應戴口罩。

餐飲部分，內用不限隔板或1.5公尺間距，宴席則開放離桌進行敬酒（茶）等社交互動，並放寬桌菜、自助式餐廳取菜方式；超商的茶葉蛋、關東煮等熟食，不限由工作人員服務方式販售。

縣府教育處說明，各級學校戶外教育（含畢業旅行）、戶外教學等活動，可依教育部「高級中等以下學校及幼兒園110學年度防疫指引規定」辦理，另涉及餐飲、交通、旅宿等並依中央相關單位防疫措施辦理。

宗教活動及集會部分，縣府民政處表示將取消須梅花座及固定座位的限制，開放全程搭乘車輛的進香團及餐會型活動，但仍須依「餐飲業防疫指引」做好防疫措施，而繞境、遊行及徒步進香，除經專案核准辦理者外，仍暫不開放；集會所依中央疫情中心並配合各鄉鎮市公所之使用管理辦法及需求，予以開放。

電子遊戲場所、資訊休閒場所、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（自助式KTV及電話亭式KTV）、桌遊、麻將休閒館營業場所，屬有條件式開放並遵守中央防疫規定；其中MTV）、自助式及電話亭式KTV應依中央主管機關發布之防疫管理措施指引，提送復業計畫，經縣府核准後始得營業，相關書件可至縣府建設處網站下載。

至於八大行業及舞廳、舞場、酒家、酒吧、酒廊、特種咖啡茶室、夜店、三溫暖業、理容院（不含一般美容理髮及家庭理髮且須全程配戴口罩）、有陪侍者之餐飲業（小吃部），仍依中央疫情指揮中心指示持續停業。

此外，縣府於會中再次呼籲民眾至COVID-19公費疫苗預約平台意願登記，及提醒符合公費接種流感疫苗資格者踴躍接種，以提升保護力。

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關鍵字：

二級警戒防疫鬆綁進香團畢旅

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