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約兒老師吃飯泡溫泉！暖爸凍未條「激情啪整晚」　下場曝光網看傻

▲老師，女老師，美魔女，魔女老師，女教師，教師。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▲一名爸爸不小心跟兒子安親班老師發生一夜情，事後去接小孩時都感到非常尷尬。（示意圖／pakutaso，與本文當事人無關）

網搜小組／閔文昱報導

孩子在學校受老師用心教導，許多家長都會感到非常感激，但多數人只會以口頭道謝或是送禮的方式表達感謝。一名爸爸近日在臉書分享，為了感謝老師對兒子的照顧，他特地約對方吃飯，結果2人出去後竟擦槍走火發生一夜情，讓他事後和老婆去接小孩時都感到非常尷尬。文章一出看傻不少網友。

這名爸爸在臉書社團「匿名公社」以「不小心X了兒子的安親班老師怎麼辦？」為題發文表示，他的兒子即將要上小學了，為了感謝安親班老師一直以來的照顧，他特別邀請對方一起吃飯，希望能藉此道謝，沒想到看似溫馨的劇情，卻在2人見面後開始變調。

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▲▼約會。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO為了感謝兒子安親班老師，約對方一起吃飯。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

原PO指出，安親班老師欣然赴約後，2人一邊吃飯一邊聊到泡溫泉的話題，而他也順勢詢問對方要不要「等一下一起去」，結果2人便一同前往泡溫泉，甚至還擦槍走火，度過了激情的一晚。但事後當他再和老婆一起去接小孩時，看到這名安親班老師都會感到無比尷尬，於是決定向網友求救，希望能解決這樣的窘境。

超展開的劇情曝光後，許多網友瞬間看傻了眼，紛紛留言「這情節感覺是砲友」、「這是在演8點檔戲碼嗎」、「是幻想自己在拍SOD嗎」、「睡吧，夢裡什麼東西都有」、「有夢最美，希望相隨」、「問他要不要繼續當你兒子的家教」、「我是老師我就問你拿50萬，看你要錢還是要家庭」、「哪間安親班？我送我兒子過去讀」。

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