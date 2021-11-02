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父驟逝接手瀕倒老廠　「鈑金千金」突接國防部大單找上門…逆轉勝

【鈑金千金逆轉勝1】父驟逝她接手瀕倒老廠　一手賺國防財一手賺設計財

▲父親癌逝後，澄茂企業總經理林洧緹帶領瀕倒鈑金廠轉型打入國防軍事設備產業鏈，圖為自行設計開發的船舶用操控台。（澄茂企業提供）

圖文／鏡週刊

7年前，澄茂企業創辦人林慶祥罹癌驟逝，第二代林洧緹臨危受命接任總經理。「女人怎能擔任鈑金產業老闆？」、「鈑金技術是男人的天下，她懂嗎？」、「澄茂大概快不行了吧！」面對業界一片質疑聲浪，林洧緹一上任隨即面臨訂單大減3成、超過5成資深師傅出走震撼考驗，她如何帶領瀕倒老廠逆轉勝？

學設計美學出身的林洧緹，舉手投足間的優雅氣質，迥異於傳產鈑金廠負責人給人的刻板印象。她坦言：「雖然我一畢業就到父親的鈑金廠幫忙業務，但等到真正自己獨當一面時，才深刻感受商場現實與人情冷暖。」

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父親在世時，是以聖馬電機起家，引進國外自動溫度控制系統，代工生產塑膠射出機台，打入外銷市場。林洧緹透露：「之所以會有澄茂企業，是因為爸爸收到芭樂票，不得不跨入鈑金廠。」今年47歲的林洧緹，大學畢業就進到鈑金廠澄茂幫忙，從基層設計做起，之後負責推動海外業務。

80、90年代搭上半導體市場崛起，澄茂引進德國、日本高端鈑金設備，並搶先採購3D軟體進行加工件模擬測試，切入替台製半導體設備廠做機殼代工與工具機殼外罩，此外更積極轉型推出自有品牌博弈機台產品。

「我們有塑膠射出設備與鈑金加工能力，自行設計開發小型博弈機台，放在酒吧櫃檯旁，機台小巧精緻，遇臨檢還能快速推回倉庫。」林洧緹帶著自製機台赴歐洲、日本參展，成功打進海外市場，1台售價3萬元的機台，全盛時期每年可售出近萬台。近年博弈機台因大陸工廠競爭，單價從3萬元降至1萬元，但林洧緹怎麼也沒想到，這台她一手操盤的機器，竟成為搶救瀕倒老廠的敲門磚。

【鈑金千金逆轉勝1】父驟逝她接手瀕倒老廠　一手賺國防財一手賺設計財

▲澄茂引進德國、日本高端鈑金設備，並搶先採購3D軟體進行加工件模擬測試，大幅提高產品品質。（澄茂企業提供）

「鈑金這行非常競爭，7年前父親病逝，業界傳出很多唱衰耳語，客戶可能也擔心我扛不起，紛紛轉單，惡性循環下很多資深師傅看訂單驟減，擔心自己飯碗不保，陸續求去。」林洧緹不願父親一輩子的心血付之一炬，親自拜訪客戶與供應商，並且和員工促膝長談，凝聚共識一步步帶領公司走出困境。

「剛接手時，公司訂單驟減1/3，每個月都要虧200～300萬元，睜開眼就被錢追著跑，每天進公司前，我都會躲在車上哭。」當林洧緹正為公司前途發愁時，突然接到國防部大單找上門，「當時正在推國艦國造政策，國防部看上我們自行設計開發博弈機台，有從前端設計到後端製造的整合能力，建議我們去投標軍艦操控台。」

【鈑金千金逆轉勝1】父驟逝她接手瀕倒老廠　一手賺國防財一手賺設計財

▲鈑金十分仰賴技術專業，圖為澄茂企業資深師傅正在進行鈑金加工。

林洧緹整合澄茂與聖馬電機在軟硬體優勢，加上自己擅長的美學鈑金設計，花1年成功開發船舶用操控台，「我們將超跑流線體外觀融入操控台設計，功能性也加入模組化概念，通過船舶震動實驗測試，體積小巧便於組裝與快速保養。」

【鈑金千金逆轉勝1】父驟逝她接手瀕倒老廠　一手賺國防財一手賺設計財

▲澄茂搭上國艦國造政策，負責製造軍艦操控台，成功打入國防軍事設備產業鏈。（澄茂企業提供）

此設計案成功打入國防軍事設備產業鏈，2015年終於轉虧為盈，如今公司年收已達2億元。為推廣精密鈑金美學，林洧緹2017年帶著成功轉型的澄茂到巴黎參加第52屆巴黎航空展、2019年阿布達與土耳其軍事展，讓外界看到台灣廠商的硬實力。

然而冷冰冰的鈑金，除了用在國防、機械外，林洧緹認為，若能融入美學設計，其實可以創造更多可能性，5年前她另創DOUXTEEL生活美學品牌，從餐具器皿設計起家，成功打造「月盤」、「峽谷」、「銀河」等餐盤、裝置擺設，曾獲全球最佳50間米其林三星Mirazur餐廳採用，打入高端客群。

▼除了軍工國防，林洧緹6年前自創DOUXTEEL生活美學品牌，從餐具器皿設計起家，圖為獲獎無數的月盤系列。

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