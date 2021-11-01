【廣編】蔡司175週年品牌行動車　攜手冠軍拳擊手黃筱雯戴出「光勢力」

▲蔡司175週年光勢力品牌行動車以信義誠品為首站巡迴全台北、中、南等各大都會區。

【廣編】

圖、文／蔡司提供

蔡司175週年“光勢力品牌行動車”30日以信義誠品為首站巡迴北、中、南等地！近期剛奪下東奧銅牌、全運金牌三連霸的「黃筱雯」也以品牌大使親身經驗，現身分享運動員護眼心法，以及拳擊賽事中利用視角空擋創造防守兼攻擊的出拳時機！

12/12 (日) 前蔡司光勢力品牌行動車將巡迴於全台各大都會區，活動期間有三場光勢力大師對談講座，邀請到入圍過金馬獎的剪紙藝術家「楊士毅」，以及美澳攝影大師「陳耀恩」於講座中分享如何透過鏡頭與光影間變化，展現生活視覺美學！

“光勢力品牌行動車” 第一站正式啟航於信義誠品 (10/30) 後，將展開全台大都會區巡迴；11/14 (日) 11:00-20:00 新竹遠東巨城購物中心、11/21 (日) 11:00-20:00 台中惠國停車場、 12/11 (六) 11:00-20:00 台南新光三越 (中山店)、12/12 (日) 11:00-20:00 高雄漢神巨蛋 (水池區) 。

民眾至活動現場只要完成蔡司3D定位儀體驗、視力測驗、未來視界繪圖三項闖關活動，還可獲得蔡司限量三合一掛繩充電線，並有機會抽到價值萬元蔡司智銳SmartLife鏡片折抵券 (乙張) 。此外，凡購買蔡司智銳鏡片系列，即贈楊士毅剪紙大師設計的 “蔡司175 週年限量聯名提袋；選配蔡司全系列鏡片，即贈 “蔡司175週年限量聯名保證卡，活動詳情可至官網了解。