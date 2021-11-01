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解放軍「隱形艦載機」殲-31飛行照曝光　引發美媒關注

▲▼綠皮殲-31戰機試飛畫面曝光。（圖／翻攝自微博@任益廷Larson）

▲綠皮殲-31戰機試飛畫面曝光。（圖／翻攝自微博@任益廷Larson）

記者林彥臣／綜合報導

一架綠皮殲-31戰機試飛的畫面，29日在網路上瘋傳，甚至還引發美國媒體關注，除了殲-31試飛之外，同一天還有消息顯示，空警600（KJ-600）艦載預警機也進行了飛行測試。

美國海軍新聞（Naval News）29日報導指出，觀察員發現的幾張照片顯示未來中國航母艦載機聯隊的兩種關鍵飛機：新型雙發隱形戰機和空警600艦載預警機，這兩種軍機未來都會從中國的003型航母上起飛。

報導稱，空警600最新飛行從29日開始在網路上流傳，但照片具體是拍攝時間，還不得而知，各方消息顯示，這是與美國海軍最新型E-2D「高級鷹眼」艦載預警機性能相當的中國產品，外形也非常相似。

報導稱，空警600的實物模型最早於2017年，出現在武漢航母測試平台的甲板上，原型機則於2020年首飛。

▲▼空警-600（KJ-600）試飛畫面。（圖／翻攝自微博@任益廷Larson）

▲空警-600（KJ-600）試飛畫面。（圖／翻攝自微博@任益廷Larson）

美國The Drive網站則報導指出，在中國新型隱形艦載機試飛的同時，空警600也進行了飛行測試，並釋出了最新照片，預計KJ-600艦載預警機將「極大增強」航母艦載戰鬥機的能力。

美國媒體《富比士》（Forbes）網站稱，空警600和殲-15艦載機的彈射版正在試飛，殲-31的艦載版也亮相，殲-15的電戰版也就是殲-15D，也正在研發當中。

《富比士》分析，當解放軍003型航母未來服役時，這4種新型軍機都將出現在艦載機聯隊名單中，擁有戰機、預警機和電戰機的全新中國海軍艦載機聯隊，與美國海軍已經沒有什麼不同。

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