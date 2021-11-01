全球首架「雙座隱形戰機」殲-20搶先問世　預料成無人機控制平台

▲疑似殲-20雙座型實機照片流出，外傳已在成都進行測試。（圖／翻攝自網路，下同）



記者林彥臣／綜合報導

殲-20搶先全球研發出雙座型，成為全球首架的雙座隱形戰機，日前也釋出試飛的畫面，引發高度關注。不過更值得注意的是，殲-20雙座版的功能，將是無人機的控制平台，指揮無人僚機的作戰任務。

從流出的照片來看，可以清楚看到一架黃皮殲-20的雙座設計，有消息甚至指稱這款改型戰機已在成都進行測試，距離首飛的日子不遠了。另外更有軍迷進一步透露，新的雙座型用的還是黑色鋸齒太行發動機。

大陸軍事專家傅前哨曾在《央視》分析，上面兩個人可以分工合作，過去（雙座型戰機）是一個負責飛行一個管控武器，「未來這個（指殲-20雙座型）後座不光是管武器，他還要管外面的飛機，外面的無人機。」

澳門軍事專家黃東也認為，至今中方的其他雙座戰機都是教練機，但雙座殲-20不同，後座駕駛可以操控附近的無人「忠誠僚機」。

《澎湃新聞》指出，殲-20雙座型隱身戰鬥機將著眼於長航時遠程作戰以及指揮、控制無人僚機而設計研發，尤其在長達10個小時以上的長航時遠程作戰，雙座型戰機上的兩名飛行員可以交替駕駛戰機、輪流休息，最大程度上拓展殲-20的作戰使命和用途。