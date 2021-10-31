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嘉義市政府主管及機關首長聯合佈達 　黃敏惠：繼續發揮戰鬥精神

▲▼ 嘉義市政府單位主管及所屬機關首長聯合佈達宣誓典禮，市長黃敏惠期勉繼續發揮戰鬥精神。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市政府單位主管及所屬機關首長聯合佈達宣誓典禮，市長黃敏惠期勉繼續發揮戰鬥精神。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府日前在市府禮堂舉行新任都市發展處處長、衛生局局長和西區區長以及東區戶政事務所主任聯合佈達宣誓典禮，由市長黃敏惠主持、監誓；主計處處長阮鼎元監交，眾多市議員、里長和醫藥衛生界貴賓以及市府多位主管亦與會觀禮。

黃敏惠表示，今日佈達典禮有的人是升遷，也有人是職務輪調，希望透過職務輪調的磨練能夠讓新任主管更加貼近民意，並且成為市府團隊的助力。

▲▼ 嘉義市政府單位主管及所屬機關首長聯合佈達宣誓典禮，市長黃敏惠期勉繼續發揮戰鬥精神。（圖／嘉義市政府提供）

都市發展處黃緒信處長，國立中正大學成人與繼續教育學系碩士，曾任教育處處長、觀光新聞處處長及府參議，並代理都市發展處處長一職近一年時間，學識及行政資歷豐富，歷練完整。都市計畫是城市競爭力的先驅，希望能借重黃緒信處長的長才，繼續推動嘉義市都市發展，實現台灣西部新都心願景。

新任衛生局局長廖育瑋，是國立中正大學法律學系碩士、國立成功大學藥理學研究所碩士，曾任國立台灣大學醫學院附設醫院藥師、行政院衛生署藥政處技士、府衛生局藥政科科長，並自103年起擔任府衛生局副局長迄今，具備完整法律、行政與醫藥學經歷。黃敏惠肯定廖育瑋在疫情期間所付出的努力，至於副局長一職將由秘書莊美如擔任。相信在廖局長的帶領下，嘉義市民可以持續朝著健康深耕，快樂一生的方向前進。

▲▼ 嘉義市政府單位主管及所屬機關首長聯合佈達宣誓典禮，市長黃敏惠期勉繼續發揮戰鬥精神。（圖／嘉義市政府提供）

新任西區區長柯國振，之前曾任東區戶政事務所主任、西區區公所民政課課長、東區區公所秘書、西區區長、嘉義市選舉委員會組長、副總幹事等職務，民政工作經驗豐富，相當瞭解基層施政，也最能貼近市民的心聲，任內對市政、戶政各項便民服務不遺餘力，積極參與中央各項評鑑，展現卓越績效。期許他在回歸西區區公所後能夠發揮戶政與區政的專才，持續為市民提供更亮眼的服務。

新任東區戶政事務所主任黃浩君，國立中正大學法律系畢業，曾任西區區長、社會處科長等職務，在任期間傳達及執行市府政策、反映民意不餘遺力。黃浩君主任的工作態度良好，歷練完整，長期深耕基層，期望未來在黃主任的領導下能開創出一面新局，並持續擔任市府與市民的溝通橋樑，為市民創造更大的福祉。

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