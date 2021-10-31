嘉義市電動公車載運量亮眼　優良駕駛票選可抽限量版悠遊卡套　

▲嘉義市區電動公車光輝十月運量每日破千，為提升服務品質2021優良駕駛票選活動開跑。（圖／嘉義市政府提供)

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市電動公車從2021年1月起三線起齊發後廣受民眾好評，無論是綠線-中山幹線、紅線-忠孝新民幹線或是黃線-光林我嘉線，其運量表現皆不俗，10月更是單日運量衝破1,978人次，創下啟運以來新紀錄。

為提升服務品質及提供更優質的服務，嘉義市政府交通處特別於110年11月1日至110年12月15日期間推出「2021嘉義市區電動公車優良駕駛票選活動」，由民眾來選出最具服務熱誠的優良駕駛駕駛員，民眾只要搭乘嘉義市區電動公車掃描車上QRcode就可以參與優良駕駛投票，為鼓勵民眾多多參與票選，交通處還準備了手持式電扇及7-11商品卡來抽獎，民眾天天皆可票選，每日票選可記一次抽獎資格，參與次數越多中獎機率越大。除此之外~交通處開放於投票頁中讓乘車民眾投稿公車溫馨小故事，如經錄取刊登另可獲得神秘小禮物。

▲嘉義市區電動公車為提升服務品質2021優良駕駛票選活動開跑。（圖／嘉義市政府提供)

交通處處長鄭君健表示除了電動公車優良駕駛票選活動外，慶祝日運量破千藉此加碼「防疫多管齊下，坐公車月月抽好禮活動」11-12月行銷活動贈品，特別提供5組限量版的電動公車全車系悠遊卡套，鼓勵民眾多多利用大眾運輸，另外特別提醒活動調整為線上登錄卡https://forms.gle/pbJKxR9oa6saVPxH8，參加活動的民眾記得「一定」要上網登錄電子票證號碼，就有機會抽到驚喜贈品。

嘉義市政府表示為鼓勵民眾使用大眾運輸，將延續持電子票證搭公車免費措施至110年12月31日，凡持電子票證(悠遊卡、一卡通、愛金卡、有錢卡)，就可免費搭乘本市3條市區公車路線，歡迎外地旅客、市民朋友多多利用。另外市府也貼心提醒民眾，搭乘前可至「愛嘉義」APP查詢公車動態，以減少候車時間。詳細路線圖及時刻表可至本府交通處網頁-公車資訊下查https://traffic.chiayi.gov.tw/cp.aspx?n=4138