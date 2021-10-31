簡直跨年散場！西門「再現人海」塞爆馬路　五倍券發威民眾大放風

▲10月30日西門町人潮。（圖／翻攝自我是萬華人）



記者黃可昀／綜合報導

疫情狀況已趨於穩定，假日人潮幾乎恢復到疫情前的模樣，這周末適逢萬聖節，西門町難得再現人山人海，從網友貼出的照片來看，簡直就像跨年晚會剛散場，人群密密麻麻擠在一起，不過每個人都有謹記防疫為上，都乖乖戴好口罩遵守規定。

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▲西門町人潮恢復到疫情前盛況。（圖／翻攝自我是萬華人）



當地人在臉書社團「我是萬華人」表示，「西門町恢復榮景了！」昨晚（30）是周末假期的晚上，剛好碰到萬聖節民眾出門慶祝，且民眾大多已經領到五倍券，準備好好消費一波，沉寂已久的街頭藝人又回到西門町繼續表演，疫情期間消失的攤販又全部捲土重來，餐廳也出現了排隊景象，可見觀光熱度又回到了以往，除了多出戴口罩、實聯制2個步驟外，人潮和店家生意都跟以前一樣熱鬧。

▲嘉義文化路夜市昨晚也人很多。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



另一名網友昨晚也在臉書「爆廢公社公開版」回報現況，眾人一眼就認出所在位置是嘉義文化路夜市，人潮和西門町有得比拚，逛街民眾幾乎擠到大馬路上，車子都快要沒有空間通行，可見人群數量有多可觀。

網友紛紛留言，「領到五千了，還不出來花爆」、「永和樂華夜市人潮也回流了」、「這明明就是嘉義市政府派來廣告的」、「希望能外溢到龍山寺夜市這邊」、「今天開始也有獅子會的反毒跳舞活動了」。