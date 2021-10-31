咳出「超臭乳白石」男大生爽喊過癮！網一看秒懂：看照片就聞到臭

▲咳嗽意外咳出結石。（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者黃可昀／綜合報導

一名男大生昨天咳嗽時，感覺咳出一個不明硬物，原先還以為是食物殘渣，拿出來一看才發現是「結石」，且大小幾乎快要半片指甲，其他網友看了感同身受地說，「這超臭的，以前咳出來不知道是什麼還捏下去聞看看！」

原PO在Dcard表示，咳嗽時感覺到喉嚨有異物，「我本來以為是什麼菜渣那麼大片，之後舌頭一舔發覺不對勁」，竟然咳出一整顆乳白色硬物，原來這已經不是他第一次咳出「扁桃腺結石」，但還是頭一次咳出這麼大顆的，忍不住用手指擠壓，「手賤的我馬上壓爆大力吸一口，那股酸味直接衝上來，好爽！」

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▲扁桃腺結石。（圖／翻攝自Dcard）



許多網友也有過類似經驗，紛紛留言「收藏起來，專屬你的龍涎香」、「到底怎麼用棉花棒擠出來⋯我真的是棉花棒戳到喉嚨，一直在那邊嘔ㄡˊㄡˊㄡˇ的」、「乾這超大的啦，隔著螢幕都感覺得到味道」、「如果妳有長期口臭的話，就要注意可能是扁桃腺結石引起」、「喔看照片就能感受到臭，把這麼臭的東西逐出口腔感覺就很爽」、「我也想知道到底怎麼知道自己有沒有結石⋯嘴巴不臭是就一定沒有嗎？感覺大家都在擠XD」。

據了解，食物殘渣與細菌有可能會堆積在扁桃腺「隱窩」中，進而形成乳白色的結石，症狀包括口臭、喉嚨痛、喉嚨有異物感等等，自行清除的方式包括用棉花棒擠出來、鹽水漱口，或是到耳鼻喉科請醫生將結石吸出。

▼不少人有清除扁桃腺結石的經驗。（圖／翻攝自Dcard）

