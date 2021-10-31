台中嫌與警對峙30分鐘　開槍「自轟頭部」留遺書交代後事

▲台中市驚傳槍擊案，嫌犯舉槍自轟頭部中彈急救中。（圖／民眾提供）

記者張靖榕／綜合報導

台中清水分局偵查隊30日晚間跨區到南區興大路，追緝持有槍枝彈藥的39歲戴姓男子；戴男在陽台威脅「上樓我就要開槍」，要求警方等他收東西下去，結果約30分鐘後屋內傳出槍響，戴男頭部中彈。警方在現場起出遺書、改造手槍一把，以及多顆子彈和1顆彈殼，目前仍在調查動機。

警方因戴男涉嫌持槍而展開追緝，30日下午得知戴男租處地址後便前往南區興大路，但在晚間8點30分準備進行圍捕攻堅時被戴男發現，演變成警方在街頭與人在3樓的戴男對峙。

雙方僵持過程中，戴男威脅若警方上樓他就會開槍，要求警方讓他有20分鐘收東西的時間，但大約30分鐘後屋內傳出「砰」一聲槍響，警方隨即攻堅衝入屋內，發現戴男已因頭部中槍倒地，但仍有生命跡象，因此立即通知救護車將他送至中山醫學大學附設醫院開刀急救，目前仍未脫離險境。

據警方指出戴男在現場留有遺書，但內容並未提及動機，只留下要交代的事情，此外查獲一把改造手槍、13顆子彈、1顆彈殼和2個彈匣。警方表示攻堅入內後看見房裡只有戴男一人，至於開槍動機和槍枝取得來源，仍在調查中。

收到消息來到現場的房東表示，戴男租屋約半年間，自稱經營早餐店；鄰居則表示在現場有聽到戴男要請母親過來，但沒多久屋內就傳出槍響。

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