Delta+入侵台灣　羅一鈞分析：目前邊境管制不受影響

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心昨日公布一週境外移入基因定序結果，驚見國內首起Delta+「AY.4.2」變異株，外界關心是否會影響到我國邊境政策。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，國內目前14天檢疫政策尚未放寬，不會因為Delta+出現影響到具體邊境管制措施。

羅一鈞昨日公布，驗出Delta AY.4.2的英國籍男子為案16479，首次檢驗Ct值19，第二次檢驗就驗出Delta+，目前已入院治療，對社區應無構成威脅，而個案也沒有相關症狀。指揮中心已匡列同班機前後排旅客12人，從居家檢疫改為居家隔離。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅一鈞昨也提到，之所以會確認其為Delta AY.4.2，是因為其病毒中的S蛋白基因序列帶有Y145H、A222V等突變，符合AY.4.2亞系特徵，該個案為也為國內首例AY.4.2亞系個案。

AY.4.2為Delta病毒的亞變異株，目前已經在至少42個國家出現，根據WHO每週發布的最新流行病學報告顯示，感染AY.4.2的病例自7月以來有明顯增加的趨勢。

羅一鈞說明，AY.4.2病例數以英國為大宗，美國、澳洲、加拿大也有相關病例報告，亞洲則是於以色列發現首例，台灣則是在昨日公布。據了解，AY.4.2傳播力較一般Delta變異株高出15%，至於疫苗保護力還有待進一步研究。

羅一鈞今日表示，大家主要擔心變異株對於疫苗保護力有無實質影響，是否會增加突破性感染，這樣對很多國家採行「打疫苗可縮短居檢」相關政策產生影響。不過，就國內的狀況來說，目前14天檢疫尚無放寬，所以不會因為以Delta+就影響具體邊境措施。

羅一鈞也提到，後續如果發現傳播力強的新型變異株，也會比照先前針對Alpha、Delta的方式，對高風險國家提高警戒。