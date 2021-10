臉書更名Meta成「迷因」！速食店跟進改名Meat　網笑：肉宇宙開端

▲臉書宣布更名為「Meta」,進軍元宇宙(Metaverse)領域。(圖/路透)

實習記者黃品臻/綜合報導

臉書昨(29)日宣布正式更名為「Meta」,進軍元宇宙領域,沒想到發表會之後,這一消息卻成為廣大網友們惡搞的新對象,從命名方式到創辦人祖克柏(Mark Zuckerberg)公布新名時的畫面,意外掀起一陣迷因旋風。

美國知名連鎖速食店溫蒂漢堡(Wendy's)就在推特上仿照臉書,推文說要把店名改成拼音近似Meta的「Meat」(肉),讓網友笑稱,這是「肉宇宙」(Meatavers)的開端,推文更引來新成立的Meta官方帳號留言回應,大玩諧音梗「Nice to 『meat』 you.」(很高興肉你),把原本的英文字meet改為meat。

Nice to meat you, @Wendys

推特官方帳號及串流影音平台Hulu也加入改名大戰,推特先是以「大新聞」假裝似乎要公布大事,後又開玩笑地表示「推特仍是推特」。Hulu則是推文說,「嗨,我們還是Hulu」,底下也出現Facebook App官方帳號仿照推文回應「嗨,我們還是Facebook」,同時也引來Meta官方帳號提議讓Hulu更名為「The Hulu」,有趣互動吸引大批網友。

hello, we are still Facebook.