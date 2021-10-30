臉書更名Meta成「迷因」！速食店跟進改名Meat　網笑：肉宇宙開端

▲臉書宣布更名為「Meta」，進軍元宇宙（Metaverse）領域。（圖／路透）

實習記者黃品臻／綜合報導

臉書昨（29）日宣布正式更名為「Meta」，進軍元宇宙領域，沒想到發表會之後，這一消息卻成為廣大網友們惡搞的新對象，從命名方式到創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）公布新名時的畫面，意外掀起一陣迷因旋風。

美國知名連鎖速食店溫蒂漢堡（Wendy's）就在推特上仿照臉書，推文說要把店名改成拼音近似Meta的「Meat」（肉），讓網友笑稱，這是「肉宇宙」（Meatavers）的開端，推文更引來新成立的Meta官方帳號留言回應，大玩諧音梗「Nice to 『meat』 you.」（很高興肉你），把原本的英文字meet改為meat。

推特官方帳號及串流影音平台Hulu也加入改名大戰，推特先是以「大新聞」假裝似乎要公布大事，後又開玩笑地表示「推特仍是推特」。Hulu則是推文說，「嗨，我們還是Hulu」，底下也出現Facebook App官方帳號仿照推文回應「嗨，我們還是Facebook」，同時也引來Meta官方帳號提議讓Hulu更名為「The Hulu」，有趣互動吸引大批網友。

BIG NEWS lol jk still Twitter — Twitter (@Twitter) October 28, 2021

hello, we are still Facebook. — Facebook App (@facebookapp) October 28, 2021

此外，還有許多網友擷取祖克柏公布臉書新名稱時的畫面，把原本的Meta品牌P成各種圖示，例如延續「Meat梗」，圖片換成一塊肉，還有換成電影《惡靈古堡》裡的保護傘公司。