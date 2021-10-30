首次線上同志遊行14時登場　互動式網站設置在家也能參與

▲今年同志遊行首次採線上舉辦，圖為第十七屆台灣同志遊行。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

第19屆台灣同志遊行將在今（30日）下午2時登場，受到新冠肺炎疫情影響，今年活動首次改採線上辦理，不開放現場遊行，主辦單位指出，雖是線上，但準備近50個線上店家、4種舞台、5個頻道、多樣化的互動式版面，讓大家一起在線上用「心」走遊行，並利用互動式網站設置虛擬遊行路線，讓民眾在家就能參與盛事。

每年10月最後一個周六為台灣同志遊行舉辦日，今年受疫情影響，首次採取線上辦理，主辦單位、台灣彩虹公民行動協會表示，這是19年來第一次非實體的線上遊行，今年遊行主題為「友善日常in Taiwan」，希望讓社會大眾對於多元文化可以更友善，同時也會討論如何讓友善成為日常。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲首次線上同志遊行下午2時登場。（圖／台灣彩虹公民行動協會提供）

主辦單位表示，今年雖是線上活動，但過去遊行的出發現場、主舞台、議題戰車與花車一個都不會少，將在線上重現，下午線上遊行將利用互動式網站設置虛擬遊行路線，讓民眾在家就能參與盛事，網站共有4個頻道，其中一個為主頻道代表今年的主舞台，其餘3個子頻道則代表往年的花車及定點宣傳車。

另主辦單位也將由2輛燈箱車象徵遊行隊伍繞行台北街頭，行經的路線包括東區商圈、信義商圈以及台北車站、西門町商圈，代替往年的實體遊行；在節目部分，將有李友廷、艾怡良、王彩樺、戴愛玲等多名藝人響應，另外還有同志朋友的生命故事分享以及相關議題的深度對談，讓大眾更能了解同志族群。

主辦單位提醒，本次活動設計的視訊牆，可以將參與者投影上大螢幕，讓大家自己的標語、dresscode展現出來，希望大家在今天下午2點上線台灣同志遊行活動網站參與，一起在線上同樂，享受屬於各位的「多元日常」。

▼今年同志遊行首次採線上舉辦，圖為第十七屆台灣同志遊行。（圖／資料照片）