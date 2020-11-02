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反對同志大遊行！一柱擎天姐開罵「真噁心」：世界上只能一男一女

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▲▼2020同志大遊行。（圖／記者李毓康攝）

▲2020同志大遊行。（圖／記者李毓康攝）

記者黃可昀／綜合報導

台北10月31日舉行同志遊行，開走就突破10萬人，許多政治人物、藝人也到場參與，支持婚姻平權、提倡同志權益，不過韓國瑜的頭號粉絲「一柱擎天姐」看了很不是滋味，還特地在臉書轉發同志遊行的貼文，痛批「人家以前的男男女女都不敢這麼招搖...現在勒？」

▲▼一柱擎天姐反同志。（圖／翻攝自黃喬妹臉書）

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▲一柱擎天姐反同志。（圖／翻攝自黃喬妹臉書）

同志遊行完美落幕後，一柱擎天姐在臉書轉發了「刺綠酸水」的貼文，內文提到高雄市議員黃捷沒出席單車遊行，而是到台北參加同志遊行。她看到這消息後氣得大罵，「不覺得你們這些同性戀都祂X的噁心嗎？台哥鬼嗎？」還強調「這世界上只能一男一女」，強烈表達自己反對同性戀的立場，但此篇貼文尚未有其他相同看法的網友留言。

除了議員黃捷，民進黨、國民黨、民眾黨等政黨皆派員到場參加遊行。國民黨不分區立委葉毓蘭表示，同志婚姻在台灣合法化，這在亞洲是很重要的指標，她向來都支持性別平權，未來也會繼續參與同志相關活動；時代力量黨主席高鈺婷也帶著黨公職走上街頭，提倡性平教育必須從小紮根；民眾黨總召賴香伶、立委高虹安等人表示，台北市在性別人權的領域是最進步的城市，相較其他亞洲國家態度開明許多。

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