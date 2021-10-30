賣家標錯價「3.2萬元賣賓士」拒出貨！　他最後被判賠82萬元

▲賓士GLA小休旅。（資料圖，與本事件無關／記者張慶輝攝）



記者崔子柔／綜合報導

大陸一名劉姓男子日前在淘寶看見一台二手賓士GLA要出售，標價7500元人民幣（約台幣3.2萬元），他立刻心動下標，沒想到賣家稱標錯價格拒賣，雙方溝通未果最後告上法院，賣家被判賠19萬元人民幣（約82萬元台幣）給劉男。

根據《紅星新聞》報導，劉男2019年11月14日看見淘寶賣家「淘車二手車」的賣場，有一台2016年的賓士GLA要出售，當時頁面上還稱該車輛為「一口價秒殺，價格為4000至7500元（人民幣）」，劉男隨後用7500元下標，並完成付款。

不久後劉男卻收到賣家客服訊息，稱「這款車不在售、已經沒有庫存了」，要求劉男取消交易，不過他堅持拒絕退款，並連續幾天不斷催促賣家出貨，直到11月19日，賣家又說當時是系統出錯導致標錯價格，而且該車已售出無法正常交易，再次要求劉男申請退款，並將給予100元人民幣當做補償。

雙方多次溝通無效，劉男最後決定告上法院，賣家原辯稱他們「把預約金誤標成整車價」，之後又說是淘寶系統故障才會標錯。成都市中級人民法院二審判決，賣家應賠償劉男19萬6500元人民幣給劉男，並負擔案件受理費4300元，目前已強制執行完成。