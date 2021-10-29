8歲童玩捉迷藏躲防火巷　變態大叔露鳥還逼問內褲顏色

▲邱姓男子竟在去年間躲進防火巷內，對著玩捉迷藏而躲進防火巷的阿凱露鳥還逼問他的內褲顏色。（圖／示意圖，與本案無關／pixabay）

記者林冠吟／桃園報導

桃園一名邱姓男子2015年間才因性騷擾，被判刑8月定讞，熟料其不知悔改，竟在去年5月，看見當時年僅8歲的男童阿凱（化名）和玩伴一起遊玩，認為有機可趁，事先躲在防火巷待阿凱進入後伺機露鳥，還詢問阿凱內褲的顏色並阻止他離開，直到阿凱的玩伴剛好進入防火巷內，邱男才趁機騎車逃離。桃園地院審理後，依成年人故意對兒童犯強制罪，判其有期徒刑9月。

邱姓男子去年5月29日下午3點多，騎車行經桃園中壢區，看見當時年僅8歲的阿凱正在和玩伴一起玩捉迷藏遊戲，認為有機可趁，竟事先躲進防火巷內，預先脫下褲子，等待阿凱進入；待阿凱進入後，再出聲引起阿凱的注意，趁機露鳥，同時詢問阿凱內褲的顏色，阿凱見狀心生畏懼，欲離開防火巷，豈知邱男竟還阻擋阿凱的去路，不欲讓他離去，所幸阿凱的玩伴剛好進入防火巷內，邱男見狀立即騎車逃逸。

桃園地院審理後認為，邱男為滿足一己私慾，以身體阻止阿凱離去，對阿凱造成難以抹滅的創傷，其犯後雖坦承犯行，但至今未取得阿凱的原諒，依成年人故意對兒童犯強制罪，判邱男有期徒刑9月；另，邱男露鳥的部分則交由主管機關依違反《社維法》處理。

【其他新聞】



快訊／20萬人受惠！ 屏東市宣布加碼每人普發500元消費券



在家如廁險遭性侵！水電工熊抱人妻狂摸 夫聽尖叫聲衝下樓救人



新店煙火哥「連敗內幕」曝 才剛繳9萬又要再賠5萬