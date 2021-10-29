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社會 社會焦點 保障人權

爸偷拍「高中情侶涼亭嘿咻」…女兒上傳爆料公社慘了！雙雙判刑

▲龜山警分局查出拍攝地點確實在龜山區幸福社區某處公園涼亭內。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲高中小情侶在涼亭中偷嚐禁果，遭到翁男錄影並散布。圖為事發涼亭。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者莊智勝／桃園報導

桃園一名翁姓男子(61歲)109年間偶然在自家2樓瞥見下方公園涼亭中有一對高中男女身穿制服偷嚐禁果，翁男一時興起竟持手機錄下影片，並上傳到家人群組，隨後再由翁的女兒(34歲)上傳到爆料公社，父女倆因此雙雙遭到起訴。桃園地院分別依拍攝、散布少年為性交行為之電子訊號罪，判處翁男1年2月、翁女1月，2人均緩刑3年，全案可上訴。

檢方調查，翁男109年5月28日下午4時許在自家2樓廚房瞥見樓下公園涼亭中有一對高中情侶身穿制服從事性行為，翁男當下立即拿出手機錄影，隨後將影片上傳到LINE群組「我們家」中，供家人閱覽。

翁的女兒在瀏覽父親PO出的影片後，將其下載，並上傳到臉書「爆料公社」，還以文字描述「學生在公園涼亭激情」，並明確標記地點位於桃園市龜山某社區。影片曝光後立即引起網友討論，而該對男女事後經師長轉知，才知偷嚐禁果過程遭人側錄，並在網路上傳開，憤而報警處理。

警方上門調查時，翁男坦承拍攝影片、並傳到家人群組中，但不知是誰將影片上傳致爆料公社，後經調查，翁女才在父親的陪同下前往派出所坦承犯行，法官因此認定翁女構成自首予以減刑。

桃園地院法官審酌，翁男明知該對男女身穿學校制服、明顯未成年，但仍拍攝其性交畫面散布，對2人身心發展影響甚巨，惡性非輕，依拍攝少年為性交行為之電子訊號罪、散布少年為性交行為之電子訊號罪，各翁男判1年、2月徒刑；而翁女則遭判1月，父女倆均緩刑3年、並應提供120小時之義務勞務，可上訴。

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