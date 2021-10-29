特警買股慘賠「失控」　懷疑遭跟蹤命小黃停車...揍外送員劫壽司

▲北市特勤中隊警員常貼文分享投資股票，但卻疑因失利影響心情，做出脫序行為。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大特勤中心一名C姓警員，9月份返回隊部時心情低落，同仁陪同回宿舍休息，在駐地外搭Uber離開，他先懷疑後方外送員跟蹤、喝令司機停車，一下車就將外送員拉進樓梯間，搶奪外送員手上的爭鮮壽司離去，據悉，該名警員常在社交網站貼出投資股票心得，懷疑投資股票失利影響心情下，做出脫序行為。

據了解，27歲的C姓警員從事警政工作約7年，在3年多前通過考核進入北市特勤中隊，但在23日返回隊部時，突然變得心情低落，且整個人語無倫次、恍神，同事緊急通知中隊長，中隊長獲悉後交代同仁陪同帶返宿舍休息。

2警隨即在北市刑大駐地旁的家樂福前，搭乘Uber計程車離開，但車輛行經長安西路78巷4弄附近時，C姓警員卻突然向司機表示要下車，陪同的警員詢問狀況，該名C姓警員回說「後面有人跟蹤」。

警員當場喝令司機停車，下車後直接將1名40歲的L姓外送員強拖至民宅2樓樓梯間，2人當場發生肢體衝突，C姓警員最後搶走外送員的餐點後上車去，動手時還主動表明「公務人員」身份。

警方獲悉後趕往現場，但該C姓警員已經離開。警方隨後調閱資料發現是「自己人」，隨即通知北市刑大，並將該名搶奪外送員壽司的特勤警員，依搶奪、妨害自由等罪嫌送辦。

據了解，該名警員從警近7年，常常在自己的社群網站貼出「投資股票獲利」，也常常與同仁分享投資股票心得，但最後疑因投資股票失利影響心情，進而引發急性思覺失調，行為脫序。

據悉，該名警員目前拒絕配合督察組釐清案情，也不願說明股票投資狀況，刑警大隊除向當事人表達深刻的歉意，亦將全案事證於10月15日移送士林地檢署依法偵處，並列關懷輔導對象。

北市特警情緒不穩竟變強盜！當街硬拉外送員 搶走爭鮮壽司