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社會 社會焦點 保障人權

10噸履帶凌空砸「轎車變鐵餅」　車主一旁吃麵嚇傻：剛下車5分鐘

記者賴文萱／高雄報導

高雄楠梓區今（29）日清晨6點多，一輛曳引車行駛德中路上，車上載運約10公噸重的重型機具履帶疑因綑綁不牢，轉彎時直接從天而降掉落砸毀停在路旁的一輛白色自小客車及1台機車。據了解，車輛不慎被砸毀的車主當時才剛下車5分鐘，到旁邊麵攤吃麵，看到車子被毀瞬間傻眼。

▲▼大卡車上的怪手履帶掉落，砸到汽機車，無人受傷、現場由員警處理。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲大卡車上的怪手履帶掉落，砸到汽機車，所幸無人受傷。（圖／記者賴文萱翻攝）

今晨6點多，26歲的劉姓駕駛開著營業貨櫃曳引車在德中路北往南至大學29路彎道時，但車上載運的重型機具履帶疑似因綑綁不牢掉落，直接噴出砸毀停靠在路旁的白色自小客車及一輛機車。

據了解，白色轎車的車主當時才下車約5分鐘，去旁邊麵攤點麵來吃，沒想到卻飛來橫禍，幾乎生死一瞬間，他在一旁看到車子被毀當場傻眼。至於該車輛後續理賠部分，除了將申請保險公司理賠金外，不足額部分也將由肇事駕駛及車行老闆協商賠償。

▲▼營業貨櫃曳引車載重具，疑似捆綁不牢壓扁自小客及機車。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲營業貨櫃曳引車載重具，疑似捆綁不牢壓扁自小客及機車。（圖／翻攝自記者爆料網）

警方表示，飛出的履帶有10公噸重，所幸現場無人受傷，劉姓駕駛酒測值為0.00 mg/l，也無酒駕情事，但因違反道交條例第30條第1項第2款，將處罰駕駛人9000元罰緩。

▲▼營業貨櫃曳引車載重具，疑似捆綁不牢壓扁自小客及機車。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲營業貨櫃曳引車載重具，疑似捆綁不牢壓扁自小客及機車。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼營業貨櫃曳引車載重具，疑似捆綁不牢壓扁自小客及機車。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲▼營業貨櫃曳引車載重具，疑似捆綁不牢壓扁自小客及機車。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲▼營業貨櫃曳引車載重具，疑似捆綁不牢壓扁自小客及機車。（圖／翻攝自記者爆料網）

一名網友在FB社團「高雄大小事」指出，停在麵攤前的小轎車，當事人在吃麵，逃過一劫，很這碗麵很貴。底下也引來網友紛紛留言驚呼，「好加在，人吃麵去了。再貴的麵也沒有一條命貴啊」、「好險他不在車上，好恐怖」、「剛剛帶小孩開車經過，真的很恐怖」、「吃麵保平安」、「早上7:30左右經過滿滿的驚恐，感謝人員平安無事」、「太誇張了，到底有沒有把其他用路人的生命安全放在眼裡」。

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