南韓中秋連假「0人死於酒駕」事故　創有紀錄以來首次

▲南韓今年中秋連放5天長假，達成自開始統計以來，首次0人死於酒駕的紀錄。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓今年中秋假期從18日一路放到22日，比台灣多放了一天，而南韓警察廳22日公布，這次中秋5天連假期間死於酒駕的人數為0人，達成自1976年開始統計以來，首次無人死於酒駕事故的紀錄。

根據南韓SBS等媒體報導，南韓警察廳22日透露，今年中秋5天連假平均每日交通量增加了10％，共計發生1773件交通事故，事故發生率相較去年降低21.3％。車禍事件中的受傷與死亡人數分別為2330人和23人，對比去年也分別減少36.4％與23.5％。

據統計，南韓今年中秋連假因酒駕而死亡的人數為0人，創下自1976年開始統計數據的過去45年以來的首次紀錄，另外，中秋酒駕事故中受傷人數則為196人，比去年減少54.7％，共查緝1724名酒駕嫌犯。對此警方人士認為，這是今年在高速公路等事故多發地點集中臨檢、管制的結果。

報導補充，南韓今年中秋連假112緊急報案電話與平日相比，每天平均增加11.8％，其中犯罪報案的日均增幅則為1.2％，與去年持平。而據統計，中秋連假期間南韓全國家庭暴力的報案件數日均增加3.6％，虐待兒童的檢舉件數則增加了59.9％。

此外，南韓教育部於中秋節前一天宣布，自明年元旦起，各級學校教師只要曾經因酒駕而受到處罰，將永久排除被任用為校長的晉升資格。

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