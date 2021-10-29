驚悚畫面曝！曳引車噴出「重機具履帶」　路旁白車秒被壓成鐵餅

記者賴文萱／高雄報導

高雄楠梓區今（29）日清晨，一輛曳引車行駛德中路上，車上載運的重型機具履帶疑因綑綁不牢，轉彎時直接從天而降掉落砸毀停在路旁的一輛白色自小客車及機車。所幸該輛車的車主在麵攤吃麵逃過一劫，現場無人受傷，警方獲報後也立即到場指揮交通。

▲營業貨櫃曳引車載重具，疑似捆綁不牢壓扁自小客及機車。（圖／翻攝自記者爆料網）

警方表示，今晨6點25分接獲通報前往楠梓區德中路與德中路81巷口處理一件交通事故，到場了解發現為26歲的劉姓駕駛開著營業貨櫃曳引車在德中路北往南至大學29路彎道時，車上載運之重型機具履帶疑似因綑綁不牢掉落。

▲營業貨櫃曳引車載重具，疑似捆綁不牢壓扁自小客及機車。（圖／記者賴文萱翻攝）

大型履帶從天而降，直接砸毀停放在路旁的白色自小客車、重機車，所幸當時車上沒人，現場無人受傷，而劉男酒測值為 0.00 mg/l無酒駕情事。

▲▼營業貨櫃曳引車載重具，疑似捆綁不牢壓扁自小客及機車。（圖／翻攝自記者爆料網）

一名網友在FB社團「高雄大小事」指出，停在麵攤前的小轎車，當事人在吃麵，逃過一劫，很這碗麵很貴。底下也引來網友紛紛留言驚呼，「好加在，人吃麵去了。再貴的麵也沒有一條命貴啊」、「好險他不在車上，好恐怖」、「剛剛帶小孩開車經過，真的很恐怖」、「吃麵保平安」、「早上7:30左右經過滿滿的驚恐，感謝人員平安無事」、「太誇張了，到底有沒有把其他用路人的生命安全放在眼裡」。