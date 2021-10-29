屁孩飛踢街友…身旁站2妹大吼「教唸西門町」！網怒：有優越感？

記者莊智勝／台北報導

「這樣很有趣嗎？」多名網友在臉書爆料公社公開版瘋傳一段影片，西門町一名疑似身心障礙的街友遭到多名男女包圍，不斷訕笑欺負，甚至還有人出腳飛踢，影片遭圍觀群眾拍下，上傳到臉書、抖音等社群網站，引起大批網友撻伐。

▲西門町街友遭到少年大吼、飛踢霸凌。（圖／翻攝抖音、臉書爆料公社）

影片中，身穿白色上衣、藍白拖的街友坐在人行道上，而一名身穿運動服的少年則面對他坐在水泥防撞桿上，身邊一左一右還各站了一名穿著短裙的年輕女子；而少年不斷對著疑似身心障礙的街友大吼、教他唸西門町，「這裡是西門町，第二次了！」街友想出言反駁，但仍遭到少年吼回去，身旁年輕女子還不斷圍觀笑鬧。而另段影片中，街友遭到另名少年助跑飛踢，讓他氣得起身追打。

誇張畫面曝光後，影片中的少年遭到網友肉搜，痛斥「撿角小孩配瞎妹」、「自以為是的屁孩」、「有時間耍白癡，不如好好做人」、「這樣欺負弱勢很有優越感？」「有妹子在旁邊，整個氣勢都不一樣了」、「到底為什麼要這樣欺負街友，真的太可惡！」

此外，現場還有一名目擊網友爆料，當下上前與踹人少年搭話，詢問他為何要欺負街友，對方還大言不慚直喊「爽阿！剛剛還在找他(街友)，嘴他沒差！」