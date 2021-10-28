男大生考到駕照太爽！跑山吃「16張罰單」快哭了　爸爸想沒收機車

記者柯沛辰、唐詠絮／綜合報導

彰化18歲林姓男大生今年8月剛考到駕照，開心跟朋友相約騎139縣道兜風，怎料2週後竟收到16張罰單，累計罰鍰1萬9200元，讓他急得快哭出來。父親得知後氣得跳腳，本來打算沒收機車，但考量兒子要騎車上學，只好作罷，改給予嚴厲警告，要求兒子不得再犯。

林姓男大生剛滿18歲，8月20日考到駕照很興奮，8月22日、9月11日、9月20日跟朋友相約到八卦山139縣道兜風，但19K到23K限速只有40公里，他時速大多在60到70公里，短短3天就累計了16張罰單，每張1200元，總計要繳1萬9200元，直到近期罰單陸續寄到家裡，他才驚覺「事情大條了」，差點哭出來。

▲男大生到彰化139縣道跑山，收到16張超速罰單。（圖／彰化縣警局）

可能白天「閃光」不明顯，除了林姓男大生累積16張罰單，一同兜風的4名友人也各自收到10張罰單。根據《東森新聞》報導，林男家人得知後氣炸，爸爸還一度氣到要沒收機車，但考量兒子要騎車上學，最後改為給予嚴厲警告。

由於139縣道有「最陰死亡彎道」之稱，車禍案件層出不窮，為了減緩事故發生，今年4月開始在該路段啟用測速照相。交通隊長林世明指出，139線路段主要肇因為超速、壓車，自實施固定式、移動式測速照相，今年1月至9月底共取締2萬122件違規超速，與去年相比，車禍比例整體下滑27%。

▼該路段死亡事故層出不窮，先前才有騎士自撞路樹身亡。（圖／ETtoday資料照）

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