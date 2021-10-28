雙腿全是「蚯蚓」！潰瘍、出血忍痛10年　廚師哀號：不敢穿短褲　

▲廚師久站有「蚯蚓腿」。（圖／彰化醫院提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導



彰化1名張姓廚師，10多年來雙腿嚴重靜脈曲張，就像蚯蚓爬滿小腿，動輒潰瘍、出血，外觀難看，不敢穿短褲，也因為時常出現傷口，才下定決心到醫院就診，衛福部彰化醫院整形外科醫師呂明川表示，嚴重的靜脈曲張可能引發深層靜脈栓塞、肺栓塞而危及生命，還是要處理比較好。

▲衛福部彰化醫院整形外科醫師呂明川。

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呂明川表示，久站是靜脈曲張最大的原因，餐飲業、百貨服務員、髮型設計師、空姐、賣場人員、護理人員等常久站立的人，較容易罹患靜脈曲張，像張先生本身是炒菜廚師，除了癢、脹、痛，左小腿稍微碰到就出血，而且很難癒合，生活上不勝其擾，服藥已難以恢復，最後以微創手術移除發炎靜脈後終於消除滿腿的「蚯蚓」。

▲微創手術後回復平整。

呂明川指出，張先生的症狀必須將靜脈內缺氧發炎的部分靜脈移除，採用最新的微創靜脈曲張手術，在內視鏡之下，將病變靜脈移除，傷口小，出血量少，2天就可出院，1週後，張先生小腿的「蚯蚓」全部不見了，10多年來第一次感受到平整的小腿。

呂明川強調，如果發現自己有靜脈曲張症狀時，最好是趕快就醫處理，在臨床上，有些嚴重的靜脈曲張者因血液回流不良造成深層靜脈栓塞，更嚴重者還可能造成致命性的肺栓塞，有3成的致死率，不得不慎。