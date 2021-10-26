鄧佳華哀喊不想跟小玉同房　律師要他放心：不用關但要做一件事

▲鄧佳華PO法院公文哀嚎不想被關。（圖／翻攝自臉書／鄧佳華）

記者黃哲民／台北報導

自稱「FBI帥哥」的網紅鄧佳華日前高調宣布，跟隨連千毅做直播領到3萬元酬勞，還說要拿一半孝親，不料今天他PO文表示收到桃園地院公文，哀嚎自己「不能進北監」、「不想跟小玉同房，太丟臉」等語，但桃院公文由民事執行處發出，應為強制執行扣薪抵償他前年（2019年）性騷小模星諠被判賠的13萬餘元，律師連思藩表示，這跟坐牢完全扯不上邊。

鄧佳華於2019年6月5日晚間8時許，與號稱G奶網紅的星諠等人出遊拍片，卻在街頭用自己下體碰撞星諠臀部，雙手並從後環抱星諠襲胸，事後更在個人臉書PO文「謝謝你願意獻身給我」，星諠氣得提告。

鄧佳華今年（2021年）1月被台北地院依性騷擾罪判處拘役40天、得易科罰金4萬元定讞。星諠另提附帶民事求償醫療費與精神慰撫共80萬元，高院今年3月判鄧佳華應賠償13萬0760元確定。

鄧佳華當時工作不穩，曾PO照自稱存款僅剩27元，今年9月被直播主連千毅收留，2人合體直播，締造上百萬流量、也鬧出不少爭議，鄧本月（10月）19日無預警公布9月領到3萬元直播薪資，宣稱要拿一半的錢孝親，卻害連千毅遭網友嘲諷「給那麼少」，連千毅被逼得開直播澄清：「他今天這樣齁已經比上不足、比下有餘了啦！」

不料薪資風波稍稍平息，鄧佳華今（26日）又敲鑼打鼓PO出剛收到的桃院公文封，質疑自己的案子是在台北地院判的，「桃園地方法院，你沒有先調查清楚，就發公文下來」、「是受到上層的指示嗎」，鄧佳華還激動連續PO文，表示不想進入北監，「我還有很多影片沒有拍」，更在限時動態哀嚎「我不想跟小玉同房，太丟臉了」。

鄧佳華所說的「小玉」，是指涉嫌利用DEEP FAKE技術、換臉變造女藝人演謎片販售牟利的YouTuber朱玉宸，日前被檢警搜索約談。律師連思藩表示，鄧PO出的桃院公文封顯示為民事執行處寄發，鄧雖沒秀出公文內容讓大家知道是怎麼回事，「但民事執行就是查封財產，跟坐牢扯不上邊，否則就會由地檢署執行科寄發」。

連思藩研判，由於鄧佳華住在桃園中壢，可能是星諠直接向桃院聲請對鄧扣薪強制執行，若是這樣，「連千毅的公司可能也收到同樣的公文」，依法扣薪最多只能扣1/3，不會讓債務人生活陷入困境。至於鄧宣稱已跟星諠和解，連思藩表示，鄧可提出雙方的和解證據，向桃院聲請停止執行。

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