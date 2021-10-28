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華爾街日報稱國軍都在掃地割草　邱國正：居家也要整理

▲▼立法院外交及國防委員會 國防部長邱國正 外交部次長田中光 陸委會副主委邱垂正答詢 立委江啟臣質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長邱國正（左一）、外交部次長田中光（左三）、陸委會副主委邱垂正（左二）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

華爾街日報日前報導，北京加強對台武嚇，部分專家憂心台灣戰備不足、役男士氣低落，並聲稱台灣軍人都在打掃、割草。對此，國防部長邱國正28日表示，絕對不讚同，一般在部隊的勤務工作，例如站衛兵、整理環境，這些都是必然的，「居家也是要做整理」。

立法院外交及國防委員會28日邀請邱國正、外交部次長田中光、陸委會副主委邱垂正等人就「台海軍事緊張升高對我國防戰備與美陸台三方關係之影響」為題進行報告，並備質詢。

國民黨立委溫玉霞質詢時提及，華爾街日報25日報導，美國國防部及國務院官員都認為，台灣軍力不足、士氣低落，甚至難與中共一戰，詢問此番言論是否打擊國軍士氣、影響國家形象，身為國軍的大家長是否贊同。

邱國正回覆，絕對不讚同，他不了解報導是依據什麼評鑑，但是自己也跟國防部同仁、國軍幹部一再強調，台灣當初有徵兵制、服役2年，現在實行募兵制，90%以上都是志願役人員，役期都至少4年以上，「假如跟以往來比，只有進步沒有退步」。

溫玉霞再指，該則報導內容還提到，國軍都在執行掃地、割草等勤務，詢問這樣的評論是否打擊國軍。邱國正則說，一般在部隊的勤務工作，例如站衛兵、整理環境，這些都是必然的，「居家也是要做整理」。

邱國正強調，國軍的重點還是放在志願役人員，而且役期都是經過4年以上，不斷對武器裝備的專精進行操演、參加演訓，他對國軍很有信心，「不要因為其他國家講幾句話，我們就很沮喪，絕對不用這個樣子」。

溫玉霞也追問，外交部是否要對此澄清或反駁，田中光表示，「如果這有違害我國家的形象，我們會跟國防部一起合作，看怎麼做反應」，外交部要對報導內容再進行查證，因為有些訊息是故意誘導，所以外交部在回應時要特別注意。

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