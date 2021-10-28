民進黨公投宣講入大學　國民黨：最喜歡喊「黨政軍退出校園」的人呢

▲國民黨發言人江怡臻。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

民進黨規劃30日在位於桃園的中央大學舉辦首場公投說明會，引發藍營砲轟「政治進入校園」，民進黨今天以配合防疫規範為由，宣布將另覓戶外場地舉行。對此，國民黨發言人江怡臻痛批，這再次展示了民進黨執政的雙標，民進黨過去總喜歡喊「政黨退出校園」，但在執政後為了替自己的治理失能狡辯，堂而皇之進入神聖的高教殿堂宣傳公投，簡直是開歷史倒車。

江怡臻表示，根據《教育基本法》第6條規定，「學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動。」而在學校辦公投宣講是否違反規定，應謹慎查處，即便教育部認定反公投宣講不屬政治團體的宣傳或活動，校方也應維持行政中立。此外，在中央大學的場地租借管理辦法中，明文規定「各場地以校內活動為優先使用，不得為特定政治宗教團體進行宣傳或活動」，讓人不禁質疑民進黨是否以經費施壓校方？大學自主是否受到威脅？

江怡臻指出，以前最喜歡喊「黨政軍退出校園」的那群人，現在要不是在民進黨居高位，要不然就是在地方當民選公職，怎麼這次對公投入大學宣講一事默不吭聲？要下一代吃萊豬，還去下一代的受教場地舉辦？相信學生族群與年輕世代無法接受。

江怡臻表示，民進黨為了護航萊豬、與民意對抗，已經無所不用其極，過去國民黨就曾要求修法攸關學童營養午餐的《學校衛生法》，卻被民進黨以多數暴力擋下。如今為了公投議題，又要犧牲國家未來的棟樑、莘莘學子？

江怡臻提醒，攸關民生福祉的四大公投即將在今年12月18日投票，國民黨認為，這是台灣人展現直接民主意志的機會，只有透過公投投下四個同意票，才能讓民進黨知道百姓的憤怒、重新學會謙卑反省。