天道盟私刑手闖振興醫院！朝醫師狂吐檳榔汁　內幕竟和護理師有關

▲振興醫院醫學科陳姓女護理師，因與同醫學科林姓醫師發生嫌隙心生不滿，教唆天道盟陳維毅等人到醫院恐嚇。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市振興醫院核子醫學科陳姓女護理師與林姓醫師因細故發生嫌隙，心生不滿，涉嫌教唆天道盟太陽會陳維毅帶著4名小弟到醫院鬧事。其中1名小弟對林醫恫稱「我有你的照片我知道怎麼找你」隨後陳男竟拉下口罩將口內檳榔渣吐在醫師袍上，林醫心生畏懼報警處理。士林地檢署偵結，依違反醫療法將陳起訴、陳女及4名小弟因證據不足獲不起訴。

事情發生在去年10月30日12時許，陳維毅（27歲）夥同4黑衣人到振興醫院第一醫療大樓地下2樓找林姓醫師，其中1名黑衣人先以手機對懸掛在牆上有林醫的相片執業執照拍照，另名黑衣人則嗆「我只來一次，不要讓我來第二次」，陳維毅接著將口罩拉下，把檳榔渣吐在林的醫師袍上。

林姓醫師被黑衣人恐嚇感到心生畏懼，便報警處理，向警方表示自己因與陳姓女護理師之間有嫌隙，陳女竟教唆小弟來恐嚇，甚至遭當中一人吐檳榔渣。

陳女到案辯稱「我認識林、邱、王、高，但沒有很熟，都是我朋友公司的員工」她進一步表示，當天大家來醫院是要找她掛號打流感疫苗，但前一天來已超過時間沒打到，案發當天是要來打自費疫苗，但自費疫苗也被打完，所以沒有疫苗可以打，她當天都在忙病人的事情，不清楚林醫師講的黑衣人是誰。

林姓黑衣人則辯稱當天要打新冠狀病毒疫苗，是陳姓護理師要她去打，而且當天他去找林醫師，他不認識去找林醫師的黑衣人，也不知道為什麼陳女會指認他是他和黑衣人走在一起。

邱姓黑衣人辯稱，當天是林男找他去打疫苗，他是和林、王、高一起去，忘記要打什麼疫苗，因為要自費所以就離開，主要都是透過林跟陳聯繫，所以才一起去打疫苗，當天也沒看到林醫師被黑衣人恐嚇，也沒看到什麼黑衣人。

▼陳維毅懷疑廖姓小弟偷他錢盜刷妻子信用卡，竟活活將人凌虐致死。（圖／記者邱中岳翻攝）

王姓黑衣人則表示，當天是林男找他去打流感疫苗，因為邱是林的朋友，他就再找高一起去打流感疫苗，但因為要自費所以沒有打，後來林就去找陳女打招呼，並沒看到有黑衣人去找林姓醫師。

檢察官經隔離訊問並互核被告陳女、林、邱、王、高供述，得知是透過林與陳聯繫疫苗施打事情並提出邀約一起到醫院打疫苗情節大致相符，但卻與林稱打冠狀病毒的疫苗略有不符。

根據院內監視器畫面無法證明林男認識黑衣男子，也無法拍到案發時的情況，黑衣人均帶口罩無法辨識真實面貌，且陳維毅供稱，他不認識林男等人，自己是一個人去振興醫院，故難認陳女等人有涉犯恐嚇一事，依罪疑惟輕予以不起訴處分。至於陳維毅因檳榔渣DNA與他相符，依法起訴。

天道盟太陽會陳維毅不是第一次躍上新聞版面，去年因懷疑廖姓小弟偷他30萬元現金，更盜刷他愛妻信用卡，竟請出家法取名「馬英九」的西瓜刀，再叫小弟們將廖男連續凌虐5小時致死，今年9月台北地院被依傷害致死罪判陳男10年徒刑。