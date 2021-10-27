　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

天道盟私刑手闖振興醫院！朝醫師狂吐檳榔汁　內幕竟和護理師有關

▲▼振興醫院,天母,磺溪,北投,宋美齡。（圖／記者湯興漢攝）

▲振興醫院醫學科陳姓女護理師，因與同醫學科林姓醫師發生嫌隙心生不滿，教唆天道盟陳維毅等人到醫院恐嚇。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市振興醫院核子醫學科陳姓女護理師與林姓醫師因細故發生嫌隙，心生不滿，涉嫌教唆天道盟太陽會陳維毅帶著4名小弟到醫院鬧事。其中1名小弟對林醫恫稱「我有你的照片我知道怎麼找你」隨後陳男竟拉下口罩將口內檳榔渣吐在醫師袍上，林醫心生畏懼報警處理。士林地檢署偵結，依違反醫療法將陳起訴、陳女及4名小弟因證據不足獲不起訴。

事情發生在去年10月30日12時許，陳維毅（27歲）夥同4黑衣人到振興醫院第一醫療大樓地下2樓找林姓醫師，其中1名黑衣人先以手機對懸掛在牆上有林醫的相片執業執照拍照，另名黑衣人則嗆「我只來一次，不要讓我來第二次」，陳維毅接著將口罩拉下，把檳榔渣吐在林的醫師袍上。

林姓醫師被黑衣人恐嚇感到心生畏懼，便報警處理，向警方表示自己因與陳姓女護理師之間有嫌隙，陳女竟教唆小弟來恐嚇，甚至遭當中一人吐檳榔渣。

陳女到案辯稱「我認識林、邱、王、高，但沒有很熟，都是我朋友公司的員工」她進一步表示，當天大家來醫院是要找她掛號打流感疫苗，但前一天來已超過時間沒打到，案發當天是要來打自費疫苗，但自費疫苗也被打完，所以沒有疫苗可以打，她當天都在忙病人的事情，不清楚林醫師講的黑衣人是誰。

林姓黑衣人則辯稱當天要打新冠狀病毒疫苗，是陳姓護理師要她去打，而且當天他去找林醫師，他不認識去找林醫師的黑衣人，也不知道為什麼陳女會指認他是他和黑衣人走在一起。

邱姓黑衣人辯稱，當天是林男找他去打疫苗，他是和林、王、高一起去，忘記要打什麼疫苗，因為要自費所以就離開，主要都是透過林跟陳聯繫，所以才一起去打疫苗，當天也沒看到林醫師被黑衣人恐嚇，也沒看到什麼黑衣人。

▼陳維毅懷疑廖姓小弟偷他錢盜刷妻子信用卡，竟活活將人凌虐致死。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼警方訊後依照殺人、過失致死以及《組織犯罪條例》等罪嫌將5人送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

王姓黑衣人則表示，當天是林男找他去打流感疫苗，因為邱是林的朋友，他就再找高一起去打流感疫苗，但因為要自費所以沒有打，後來林就去找陳女打招呼，並沒看到有黑衣人去找林姓醫師。

檢察官經隔離訊問並互核被告陳女、林、邱、王、高供述，得知是透過林與陳聯繫疫苗施打事情並提出邀約一起到醫院打疫苗情節大致相符，但卻與林稱打冠狀病毒的疫苗略有不符。

根據院內監視器畫面無法證明林男認識黑衣男子，也無法拍到案發時的情況，黑衣人均帶口罩無法辨識真實面貌，且陳維毅供稱，他不認識林男等人，自己是一個人去振興醫院，故難認陳女等人有涉犯恐嚇一事，依罪疑惟輕予以不起訴處分。至於陳維毅因檳榔渣DNA與他相符，依法起訴。

天道盟太陽會陳維毅不是第一次躍上新聞版面，去年因懷疑廖姓小弟偷他30萬元現金，更盜刷他愛妻信用卡，竟請出家法取名「馬英九」的西瓜刀，再叫小弟們將廖男連續凌虐5小時致死，今年9月台北地院被依傷害致死罪判陳男10年徒刑。

►一條褲子讓妳「瞬間瘦」

ET快訊
黑嘉嘉「高顏值姊姊」近況曝！　五官根本真人芭比
一圖看37組「加碼券邊緣人」　連槓3週都沒中過！
真子公主婚後卻仍過「貴族生活」！　買菜全宮內廳代勞
打完莫德納陳屍「接種站廁所」　日女隔天才被發現
男星「頭頂撞破」就醫縫針！　5CM驚悚血痕驚嚇照曝
快訊／搶回陳柏惟席次！　蔡英文將親徵召立委補選人選
遭連千毅「打臉怒嗆」　澎恰恰6字回應了
「這組末碼」超強回流！　連三週抽中藝Fun券　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

前刑事組長涉貪判13年入監　女兒盼提非常上訴！分局前繫黃絲帶

快訊／國一汐止交流道「油罐車突燃燒」！濃煙猛竄

北市男離奇失蹤遭分屍？鑑識規模比照三重醃頭案...弟測謊結果曝

進4萬支違法電子煙「放上蝦皮賣」！市值破650萬…他下場慘了

姊弟戀「殉情」女慘死　兇手姊：約看病母他改口「工程先結尾」

快速道施工未擺警告錐　休旅車疑啟用自動駕駛卻直衝防撞車　

娃娃機「放色色的東西」給人夾！沒多久全被沒收　他下場慘曝

雇4看護+移工剁雞肉...桃市府突擊稽查　雇主恐面臨百萬罰款

夜市旁開賭場還找小弟把風　39賭客擠鐵皮屋全栽了

天道盟私刑手闖振興醫院！朝醫師狂吐檳榔汁　內幕竟和護理師有關

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

開車開一半...突然全身無力冒冷汗　派出所求救！警火速開車鳴笛送醫

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

能打金鍾國2拳就好...梁世燦慶：我輸了！　全昭旻被甩巴掌「笑著接受」片段引熱議

貪玩汪吃零食「怕暴衝咬到爸爸」　小口輕輕咬...網讚：養到天使狗

前刑事組長涉貪判13年入監　女兒盼提非常上訴！分局前繫黃絲帶

快訊／國一汐止交流道「油罐車突燃燒」！濃煙猛竄

北市男離奇失蹤遭分屍？鑑識規模比照三重醃頭案...弟測謊結果曝

進4萬支違法電子煙「放上蝦皮賣」！市值破650萬…他下場慘了

姊弟戀「殉情」女慘死　兇手姊：約看病母他改口「工程先結尾」

快速道施工未擺警告錐　休旅車疑啟用自動駕駛卻直衝防撞車　

娃娃機「放色色的東西」給人夾！沒多久全被沒收　他下場慘曝

雇4看護+移工剁雞肉...桃市府突擊稽查　雇主恐面臨百萬罰款

夜市旁開賭場還找小弟把風　39賭客擠鐵皮屋全栽了

天道盟私刑手闖振興醫院！朝醫師狂吐檳榔汁　內幕竟和護理師有關

前刑事組長涉貪判13年入監　女兒盼提非常上訴！分局前繫黃絲帶

人妻遭水果刀殘殺成懸案！兇手20年後再涉案　DNA成關鍵鐵證

美軍「今夜即戰」能力存疑！將領有自信　僅20％基層兵認為能取勝

田梗上「紅衣女孩」獲空拍銀牌　「2個理由」網狂酸：後台很硬

「妳適合做捐卵天使」見她18歲笑了：昨天也有！正妹收私訊毛炸

81歲爺孫戀「愛到死」鮮肉尪爽領950萬遺產　秒公開新任富商男友

「公投全過對綠營是彗星撞地球」　黃暐瀚：蔡總統可還沒打算放棄

快訊／國一汐止交流道「油罐車突燃燒」！濃煙猛竄

北市預售屋3個月成交163億　南港獨占45億居最熱區

北市男離奇失蹤遭分屍？鑑識規模比照三重醃頭案...弟測謊結果曝

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

社會熱門新聞

KTV包廂罐裝綠茶有啤酒泡泡　8男女辯慘了

醬料龍頭富二代偷吃女副總　鹹濕對話全被錄

詭異消失疑遭弟分屍？　胞姊問卦神明：「已經不見了」

他與小女友「體外」完事2條線　要當爸超開心

即／台中25歲女「當母親面」12樓頂墜下

性侵少女焚屍逃死　冥王林春雄獄中離奇暴斃

超商店員提醒戴口罩被打　眼眶破裂、斷6根肋骨

剪男友雞雞丟馬桶　恐怖女被起訴手法曝

台中男「跟女友吵架」氣到躲山裡　全身赤裸喝溪水活6天

澎湖男接種新冠疫苗「全身膿皰脫皮」

冥王林春雄獄中冒冷汗暴斃　家屬盼別解剖

鄧佳華收公文臉書哀號　民事案強制執行

即／陳其邁同意高市消防、工務2局長請辭

即／馬英九無罪！　三中案一審結果出爐

更多熱門

相關新聞

剪男友雞雞丟馬桶　恐怖女被起訴手法曝

剪男友雞雞丟馬桶　恐怖女被起訴手法曝

彰化縣溪湖鎮1名越籍馮女(40歲)，利用男友吃下花雕雞麵熟睡之際，持裁縫用大剪刀，將其生殖器剪下後，丟進馬桶沖掉，這起事件當時轟動社會，檢警偵訊後，如今真相大白，原來馮女是將含有第4級毒品佐沛眠的安眠藥磨成粉摻入麵中烹煮，彰化地檢偵訊後以重傷害罪及毒品危害防制條例等罪嫌提起公訴。

洗腎男襲臀護理師　辯「打招呼」下場慘

洗腎男襲臀護理師　辯「打招呼」下場慘

北投警與民眾發生車禍　怒拔對方鑰匙挨告

北投警與民眾發生車禍　怒拔對方鑰匙挨告

王必勝爆不倫戀！陳時中一聽「秒回16字」

王必勝爆不倫戀！陳時中一聽「秒回16字」

新婚護理師慘死！　玩高空滑索墜湖

新婚護理師慘死！　玩高空滑索墜湖

關鍵字：

天道盟太陽會陳維毅違反醫療法起訴護理師妨害醫事人員

讀者迴響

熱門新聞

八點檔女星切了孩子爸　與已婚國標舞師泡湯2.5小時

快訊／農遊券第3波獎號出爐

連千毅正式決裂澎恰恰！

身分證末2碼中這些號碼住飯店500元

小嫻深夜宣布「沒辦法擺攤了」！

888元農遊券今第3抽有22萬份！

「藝FUN券」第3週抽籤結果出爐！

連三週中獎！「這組末碼」入袋1988元神翻

KTV包廂罐裝綠茶有啤酒泡泡　8男女辯慘了

可米小子隊長「罕提2離世成員」

醬料龍頭富二代偷吃女副總　鹹濕對話全被錄

「2組末碼」抽到國旅、動滋券　1500元入袋

為愛吃事後藥　地震發生「男友1舉動」讓她看清

王必勝爆不倫戀　正宮被起底「榮總美女醫師」

26歲台大男月領10萬「想交女友」！她見1條件秒冷

更多

最夯影音

更多
遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！
王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

王思佳踢翻「孕婦禁忌」謠言：放過我！　吃冰.海鮮都沒事..無奈喊「想吃啞巴藥」

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

冥王林春雄性侵少女焚屍逃死刑 監獄如廁時突然倒下...送醫不治

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

遊走黃標邊緣的日裸體喜劇演員　胸前吸通馬桶器點仙女棒網超愛

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

D社出手了！控前女友慣性說謊　金宣虎多次抓包「她偷偷見男人」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面