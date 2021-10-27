陸「錯誤使用」聯大2758號決議　馬曉光：是美方錯誤助長台獨

▲大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

近日，美國官員陸續指出大陸「錯誤使用」聯合國大會2758號決議，將台灣排除在國際民航組織、世界衛生組織等國際組織之外。對此，大陸發言人馬曉光今（27日）指出，「美方一些人的錯誤在於，助長民進黨當局『台獨』行徑，違背美國政府長期以來不支持『台獨』的立場。」



馬曉光說，今年是中華人民共和國恢復聯合國合法席位50週年。習近平總書記10月25日出席紀念會議併發表重要講話。50年前，第26屆聯大以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的一切權利，承認中華人民共和國政府代表是中國在聯合國的唯一合法代表。

他指出，聯大第2758號決議從政治上、法律上和程序上明確、徹底解決了中國在聯合國的代表權問題。聯合國是由主權國家組成的政府間國際組織。台灣不是一個國家，是中國領土不可分割的一部分，中國在聯合國的代表權，當然是包括台灣在內的全中國的代表權。

▲中美之間在2758號決議上針鋒相對。（圖／CFP）

馬曉光一步說，美國在中美建交前曾經有過企圖在聯合國搞「兩個中國」的劣跡，最終以失敗告終。2758號決議通過之日，也是美國等國提出的所謂「雙重代表權決議草案」遭否定之時。美方一些人的錯誤在於，無視歷史和法理事實，否定聯大2758號決議的權威性，企圖為聯合國裁決翻案，與國際社會大多數對抗。

馬曉光強調，台灣是中國一部分。中國台灣地區參與國際組織及其活動，必須按照一個中國原則處理。美方一些人的錯誤在於，無視一個中國原則和國際關係基本准則，甚至與美國政府一再重申的「不支持台灣加入任何必須由主權國家才能參加的國際組織」立場相違背。所謂將「台灣排除在聯合國、國際民航組織、世界衛生組織之外」，完全是無稽之談。

最後，他批評民進黨當局，長期以來叫囂「台灣代表權」、「台灣的國際空間」等謬論，就是想把台灣從中國分裂出去，本質就是搞「台獨」。美方一些人的錯誤在於，助長民進黨當局「台獨」行徑，違背美國政府長期以來不支持「台獨」的立場。