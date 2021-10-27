馬英九涉「三中案」今宣判　為何被起訴原因一次看

記者陳俊宏／綜合報導

前總統馬英九被指控賤賣國民黨產，涉「三中案」（中視、中廣、中影）主謀，遭依違反《證券交易法》非常規交易罪、特別背信等罪起訴。台北地院審理3年多，將於今天（27日）上午11時宣判。

回顧三中案，馬英九於2005年時，為求重返執政塑造好形象及因應「黨政軍退出媒體」等緣故，開始積極處理國民黨產，並在國民黨旗下「中投」、「光華」公司董事長張哲琛、總經理汪海清協助下，將「華夏」公司所持有三中股份陸續賣出。

經北檢調查，「三中案」內容有多項非常規交易，涉嫌圖利特定對象，使「中投」、「光華」公司損失超過72億元。

「中投」公司當時以號稱「天龍八步」的複雜交易內容，將「華夏」含三中的所有股份，賣給資金不足的時任中國時報負責人余建新。國民黨甚至在1毛都沒收到的情況下，就讓余建新取得「華夏」、「三中」的股權及經營權。

▼馬英九強調自己沒有犯罪。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）



時任國民黨秘書長也不禁吐槽，「但問題是華夏賣給他（余建新），他也沒有給你錢」、「這會不會有一點買空賣空，而且詐賭的方式。」最後國民黨在取回「華夏」主導權的協商中，讓余建新以低於市場行情約5億元的價格買下中視。

在中影、中廣及幾件不動產交易中，「中投」公司或以低價出售，又或以僅收取部分簽約金即轉讓經營權、股權的「非常規交易」，讓國民黨損失數10億元。

最高檢察署特偵組於2014年，以「查無犯罪事證」簽結「三中案」。北檢在黨產會、多位律師的告發下重啟調查，並於2018年7月將馬英九、張哲琛、汪海清起訴。北檢調查期間，馬英九本對三中案避重就輕否認主導，但檢方掌握多項錄音新事證並當庭播放，讓張及汪坦承馬就是三中案的決策者，是起訴的重要關鍵。

台北地院審理3年多，今年8月10日結辯，馬英九出庭除否認犯罪外，更對檢方控訴提出9大不平之鳴，認為自己回應社會期待處理黨產，雖當時政、黨務繁忙無暇控管，仍堅持全程「合法」，最終也實現政治承諾，檢方卻在10多年後說他犯法，實在難以接受。本案將於今上午11時宣判。