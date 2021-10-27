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網友爆動！比IPHONE13更難搶　塑崩褲「星空灰」限量新色上市、怒搶不到貨

▲塑崩褲。（圖／宏睿國際提供）

【企劃特輯】

石墨烯界的領航者「PP波瑟楓妮」在今年六月「石墨烯塑崩褲」爆紅，至今銷售正式突破十萬條，網路甚至出現大批忠實的「塑崩粉」現象，潘若迪老師還為此編排了一首「塑崩跳」舞蹈，成為網路瘋傳的瘦身舞影片。大批粉絲敲碗希望推出其他顏色的塑崩褲，廠商也回應消費者需求，推出限量版的「星空灰」石墨烯懶人塑崩褲，消息一發布，首賣日官網就出現大當機，一度癱瘓兩小時，可見石墨烯塑崩褲已經襲擊全台！

▲塑崩褲。（圖／宏睿國際提供）

▲業者應消費者需求推出限定色「星空灰」石墨烯懶人塑崩褲。

「塑崩褲、有感瘦」 95%消費者願意回購

許多消費者表示，穿過「石墨烯懶人塑崩褲」之後就回不去了！不但在家穿、出門穿、運動穿，而且真的「有感瘦」，以前運動半天，下盤都瘦不下來，但穿了塑崩褲後，每天抽空跳一段有氧塑崩舞，一個星期就覺得自己小了一號；加上塑崩褲本身特殊的美型織法，可以收腹肉、提臀肉、修腿肉，視覺上又更窈窕，成為網推必BUY神褲，更有95%消費者願意回購。

▲塑崩褲。（圖／宏睿國際提供）

▲藝人趙心妍、高以馨都分享自己穿著「塑崩褲」運動的樣子。

▲塑崩褲。（圖／宏睿國際提供）

▲網紅們也都在社群媒體上分享自己穿著塑崩褲跳「有氧塑崩舞」。

塑塑身、繃繃脂 「科技褲」效果看得見

業者表示，產品受矚目可以靠廣告，但要長銷、回購，就必須靠的「品質」說話，「PP石墨烯懶人塑崩褲」百分之百由台灣開發製造，特別將諾貝爾獎背書的石墨烯材質導入紡織布料中，讓運動褲變身成「循環代謝褲」；另外，「石墨烯懶人塑崩褲」大手筆引進價值千萬的特殊紡織機台的塑崩織法，讓運動褲變身成為可以雕塑身形的「塑身褲」，穿上後可以繃住贅肉、修飾你的腿部、臀部的線條，看起來更修長結實的視覺效果，穿上就會有感受，而且只有一個尺寸就能讓22腰~46腰都穿得下，所以只有一個尺寸的才是正宗「PP石墨烯塑崩褲」。

▲塑崩褲。（圖／宏睿國際提供）

▲「PP石墨烯懶人塑崩褲」100%台灣開發製造，用千萬的特殊紡織機台的「塑崩織法」製造出只有一個尺寸，但能讓22腰~46腰都穿得下。

星空灰限量色上市、穿搭更豐富 再抽萬元現金

之前塑崩褲只推出黑色版，後來推出限量「海軍藍」許多消費者搶不到，現在順應消費者需求，業者正式推出最多人敲碗指定的「星空灰」色，讓穿搭更多元豐富；配合新色上市，業者還推出萬元現金抽獎活動，只要憑防偽雷射標籤上「PP醫療級石墨烯」粉專登錄，就可以抽萬元獎金。

因為活動跟購買的人數實在太多，這次搶不到的民眾，可以持續關注PP醫療級石墨烯」粉專
業者透漏後續會推出更多限量版的顏色跟更多好康的活動，官網特別祭出優惠貨到付款也可使用五倍券！。

林美秀＆吳淡如合體雙代言
全球首款「石墨烯懶人塑崩褲」哪裡買？

●官網星空灰限定組：https://ppweb.tw/aj73b
●MOMO入門組：https://chshop.work/O033G
●東森優惠組：https://chshop.work/Ox0Ke
●實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/

●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL

●LINE 官方帳號：@353xwgrr

●PP石墨烯官方諮詢專線：080-000-5199、0800-520-367

https://youtu.be/ai_meprRfCU


 

►一條褲子讓妳「瞬間瘦」

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