美國不認！300萬劑高端打不完怎解？　莊人祥曝將「捐贈」他國

▲發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者許若茵／台北報導

美國昨宣布，11/8起所有外籍旅客須打完2劑疫苗才可入境，包括AZ、BNT與莫德納，但高端並未在名單內，且我國高端疫苗打氣持續走低，除86.4萬劑庫存，還有200多萬劑尚未驗收，指揮中心表示，可能會捐贈給有取得高端EUA的國家。

白宮昨宣布入境新規細節，11月8日起所有外籍旅客須打完2劑獲美國FDA或WHO核准疫苗才可入境，僅未滿18歲孩童與少數族群例外，目前FDA認證的疫苗有輝瑞BNT、嬌生、莫德納3款；WHO則有輝瑞/BNT、AZ、楊森、莫德納、中國國藥疫苗及中國科興疫苗共6款，高端並未在列。

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昨衛福部長陳時中提到，目前高端庫存223萬劑，若使用量不夠，將不再增購。不過今指揮中心澄清，高端剩餘數量約為86.4萬劑，「可能是部長有口誤」。

目前國產疫苗僅高端持續供貨並施打，至前日已有75萬2654人接種第一劑，61萬4535人完成兩劑注射。發言人莊人祥解釋，高端實際驗收223萬劑，目前已經接種136.7萬劑，今天最新數字應為至少接種136萬劑，剩餘數量約為86.4萬劑，並沒有剩餘二百多萬。

不過高端打氣低迷，庫存的86.4萬劑加上尚未驗收的仍有200多萬劑疫苗，恐怕將打不完，莊人祥表示，高端會持續生產進行封緘檢驗，指揮中心也會驗收，根據合約高端須在年底前將所有500萬劑交貨，否則將被罰款。

另外，剩餘疫苗將考慮捐贈給其他國家使用，外交部也會協助這些國家取得高端EUA。