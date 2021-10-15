國軍鋼鐵人曝光！　中科院「野戰型外骨骼」超震撼

記者黃翊婷／綜合報導

國防部從去年至2023年共編列1.69億元，投入研製外骨骼動力服，希望能增加單兵負重力。中科院14日舉辦「2021台灣創新技術博覽會」，不僅展示出野戰型外骨骼的原型機，還在YouTube頻道公開長達2分33秒的影片，震撼許多網友。

中科院表示，因應新冠肺炎疫情，「2021台灣創新技術博覽會」展期為14日至23日，為期10天，是線上展會，除了可以看到野戰型外骨骼、數位虎斑迷彩圖案、高防護性盾牌、新冠病毒快速檢驗晶片、功率電子計畫相關製品、觸控式熱像測溫儀等國防自主與軍民通用相關技術參展，也希望產學研各界及國人透過網路參與，一起瀏覽這些創新研發能量與具體成果。

▼▲野戰型外骨骼。（圖／翻攝自Facebook／國家中山科學研究院公共關係室，下同）

不過，在眾多技術之中，由中科院研發的野戰型外骨骼最受矚目。中科院進一步說明，野戰型外骨骼是下肢野戰型膝關節動力外骨骼系統，無荷重酬載設計，也沒有上肢設計，扭力40Nm以上，平均能耗<300Wh；該系統總重小於10公斤，空載移動速度最高可達6km/h，採用扭力計感測器設計，可應用於戰場上砲兵佈署砲彈時彈藥搬運、重武器操作等國防野戰、傷患救助及健康老人照護等場景，有效節省操作人力，提升作戰效率等用途與功能。

另外一項重點技術是「新冠病毒快速檢驗晶片」，中科院指出，新冠病毒快速檢驗晶片主要使用電化學阻抗量測技術，實現新冠病毒抗原（抗體）的快速檢測，當中應用本院與國防醫學院合作開發的專利檢測技術，也就是「複合微珠體及其應用」，專利證號I717766，以達到即時快速定量檢測新冠病毒抗原（抗體）的目的。

不少網友看完紛紛留言給予鼓勵，「給中科院加油打氣，有你們科研博士辛勞付出研發，才有強悍國軍現進軍備」、「對比美軍覺得還不夠全面，請研發人員繼續加油，讓台灣更好」、「辛苦了，謝謝各位」。

若民眾有興趣，可以點擊「線上展會網址」前往瀏覽。

▼新冠病毒快速檢驗晶片。