開車途中「金黃水龍頭」狂閃！她疑惑：什麼意思　全場急勸快停車

▲駕駛開車1燈號狂閃，全場嚇壞急勸她快停車。（圖／翻攝自pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

不論機車、汽車或任何車種，一定要定期檢查維修，否則行駛中一旦發生問題，恐怕會有危險。一名女網友在臉書表示，她車子的儀錶板中，有一個「水龍頭」的黃燈一直閃，想詢問大家「我應該採取什麼措施」，貼一出立刻引發網友熱議。

女網友25日在「爆系知識家」表示，她在開車的途中發現，儀錶板中一個黃燈突然一直閃，由於她比較不懂車子，所以想詢問大家「這是代表什麼意思，我該採取什麼措施呢？」

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▲有網友勸原PO快停車，也有人勸說「趕快開去維修」。（圖／翻攝自爆系知識家）

貼一出立刻引發網友熱議，有人說，「水龍頭沒關」、「要花很多錢的時候到了」、「找水龍頭呀」、「引擎問題，常見是缺水導致過溫，請停靠路邊停駛，避免更嚴重的傷害」、「花大錢的時候到了」、「看到這個燈，就是要破財了」。

也有許多人建議，「引擎警示燈號，除了引擎也有可能只是感應器問題」、「引擎故障燈，全車一堆感應器，感應器故障就會亮燈！要插電腦查故障碼，才知道是什麼壞了」、「引擎有問題，趕快開去維修，插電腦查故障碼才知道」。

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