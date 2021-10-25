沙烏地暗黑王儲曾揚言「毒戒指」謀殺前國王　還被爆是精神病患

▲暗黑王儲沙爾曼（Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman）遭爆曾揚言用毒戒指毒殺前國王。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）因為各項證據指向就是記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）分屍案的主使者，以及打擊異議份子手段兇殘等等，被稱為是「暗黑王儲」，日前一名潛逃加拿大的前情報官員又爆料，沙爾曼曾揚言毒殺前國王，也就是他的伯父，甚至認為王儲根本就是一個精神病患。

根據美國媒體CBS節目《60 分鐘》報導，沙烏地前情報官員賈布里（Saad Aljabri）指出，「我來到這裡（節目），是為了對這個在中東擁有無限資源、殺手發出警報，他對他的人民、美國人、甚至全地球構成威脅」。

賈布里進一步解釋，王儲是一個沒有同理心的精神病患者，沒有情感，從未從他的經驗中學到任何教訓「我們目睹了這個兇手犯下的暴行和罪行」。

賈布里指出，在2014年王儲曾跟也是王室成員的情報官員、後來因為叛國罪被捕的納衣夫（Mohammed bin Nayef）吹噓，他有辦法可以殺死當時的國王阿布杜拉（Abdullah bin Abdulaziz Al Saud）為自己的父親清除障礙。

賈布里說，王儲當時告訴納衣夫，他有一枚來自俄羅斯的毒戒指，只要跟國王握手「他就完了」。

賈布里強調，不管是不是吹牛，但王儲就是這麼說，沙烏地情報部門是很認真看待的。

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