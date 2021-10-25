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海軍女士官深夜進艦長室「擴大懲處」少將被拔官　一批人都受罰

▲▼海軍女士官深夜進艦長室「擴大懲處」少將被拔官　一批人都受罰。（圖／東森新聞）

▲海軍女士官深夜進艦長室一事被擴大懲處，艦隊長許姓少將被牽連拔官。（圖／東森新聞）

記者鄒鎮宇／綜合報導

海軍艦隊指揮部192艦隊的永順軍艦（舷號1305）的洪姓艦長，日前深夜讓女士官進入房內「修電腦」3小時被檢舉，調查期間監視器卻離奇被格式化，事後兩人被記過及申誡、調離現職。對此，海軍司令部25日擴大懲處，將192艦隊長、政戰主任及236戰隊長等3人各記申誡一次，另艦隊長許姓少將及永順軍艦輔導長林姓少校調離現職。

有爆料者表示，洪姓艦長與女士官在艦上發生男女關係，兩人經常在活動時間一起運動，上班時間一起辦公，甚至偷偷到房間內獨處，直接點名該名女士官深夜值完班，直接進入艦長的房間內3小時，到隔天凌晨才回去住艙睡覺，還以大夜班為由未出席早點名、早班等，讓許多人看不下去檢舉。

▲▼海軍女士官深夜進艦長室「擴大懲處」少將被拔官　一批人都受罰。（圖／東森新聞）

▲洪姓艦長與女士官被行政懲處及調離現職。（圖／東森新聞）

針對此案，海軍艦隊指揮部表示，查證後洪姓中校艦長涉及男女關係非屬實，但讓女士官進入房內維修電腦，除了時間不恰當之外，的確違反兩性營規，因此記洪姓艦長、女士官皆被行政處分、調職。另外，洪姓艦長聲稱艦長室內的監視器畫面被「誤刪」。

據悉，永順軍艦依然獲選年度模範團體，但此次爆發後，被外界戲稱「愛之船」，但除了此次事件之外，192艦隊發生數起軍紀事件，讓海軍司令劉志斌震怒，認為艦隊長許姓少將應該負責，因此將其記過拔官，連帶政戰主任、236戰隊長、永順軍艦輔導長林姓少校都受到懲處。

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