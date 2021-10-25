　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

疫情剛裝潢完…「唐宮蒙古烤肉」大火燒掉千萬　老闆曝復業關鍵

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市松江路上的45年餐廳「唐宮蒙古烤肉涮羊肉餐廳」，今年因疫情休息3個月，業者利用時間裝潢，近日重新開業卻遇上大火，估計損失千萬。對此，老闆陳詠富坦言擔心員工會沒有工作，且店內修復需要一段時間，未來是否復業，得看鑑識小組的結果而定。

「唐宮」24日晚間10時打烊、老闆10時30分離開，卻在深夜11時41分時，疑因店內的油煙管起火，導致2樓餐廳全面燃燒。台北市消防局獲報後，疏散大樓內的人員，於20分鐘內控制火勢。

快訊／台北之名餐廳「唐宮」驚傳火警　大火竄出窗外

▲▼唐宮蒙古烤肉老闆接到電話趕來現場了解狀況。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼唐宮蒙古烤肉老闆接到電話趕來現場了解狀況。（圖／記者黃彥傑攝）

「唐宮」老闆陳詠富表示，他24日晚間聽到消息後立刻趕回店外，目前需要知道起火的原因，但得等到鑑識小組的鑑定結果出來，目前只擔心員工沒有工作，修復也得花上一段時間，未來是否復業還得子洗考量。

業者透露，他們每天下班前都會每桌逐一檢查火爐是否確實關閉，也會關掉總電源。據悉，唐宮經營45年，每月店租金超過20萬元，由於始終維持平價吃到飽的模式，除了經典的蒙古烤肉之外，店內的酸菜白肉鍋、燒餅也讓不少饕客排隊用餐，在Google評論也累積4000多則好評，平均有3.9顆星。

據了解，「蒙古烤肉」是相聲大師吳兆南所創，他以北京小鍋子烤肉改良、獨創多種醬汁，本想命名「北京烤肉」，但在50年代擔心政治問題，便取最遠的「蒙古烤肉」為名。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►快搶！智慧型手機竟然才3690元

ET快訊
快訊／屏東驚傳隨機攻擊「1死1重傷」　恐怖嫌無差別行兇
機師突猝逝！　機師工會晚間發聲了
高雄林園台石化工廠驚傳火警！　火舌濃煙狂竄
高樓層地震「往下還往上逃？」　正確解答超意外
Google地圖驚見裸女　她「露出渾圓」給拍
「唐宮蒙古烤肉」大火燒掉千萬　老闆曝復業關鍵
男星被出征「台獨」緊急切割！　辭演台片《時光機》

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／屏東驚傳隨機攻擊1死1重傷　恐怖男「木棍+石塊」無差別行兇

疫情剛裝潢完…「唐宮蒙古烤肉」大火燒掉千萬　老闆曝復業關鍵

賓士男遭討債暴走亮槍！囂張問「想吃子彈嗎」　短短2小時就栽了

運動員終其一生努力　防制協會：切勿葬送於貪杯酒駕

台北民權東路4車連撞　2車「明顯潰縮」慘狀曝光

北市府驚險奪刀畫面曝！男爭取勞動權失控　自傷手腕濺血送醫

開賓士當兵去！國防部長前腳才剛走　金門阿兵哥洽公「4連撞」

快訊／三重公寓驚傳縱火自焚　弟返家驚見哥無生命跡象急報警

恐怖掉落物！10餘支H型鋼未綁緊　板車一轉彎全墜路上險害命

好貴的肉！員警連偷同事牛肉4次2.75公斤挨告　免坐牢代價4萬

坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

看醫生太緊張　刺刺哇哇大哭像嬰兒

鄭元暢曝賈靜雯「常喝茫」女兒習慣惹　自豪唱過小巨蛋..虧「妳那時...蓋好了嗎？」

女邊走邊滑手機被按喇叭爆口角 駕駛怒下車「持BB槍」恐嚇追趕

萌娃找奶水喝「狂吸吮爸爸胸部」 爹痛到表情猙獰...媽笑：體驗親餵

鄧佳華高調曝1萬5薪水交給媽　連千毅直播嗆：唷林阿嬤咧！

快訊／屏東驚傳隨機攻擊1死1重傷　恐怖男「木棍+石塊」無差別行兇

疫情剛裝潢完…「唐宮蒙古烤肉」大火燒掉千萬　老闆曝復業關鍵

賓士男遭討債暴走亮槍！囂張問「想吃子彈嗎」　短短2小時就栽了

運動員終其一生努力　防制協會：切勿葬送於貪杯酒駕

台北民權東路4車連撞　2車「明顯潰縮」慘狀曝光

北市府驚險奪刀畫面曝！男爭取勞動權失控　自傷手腕濺血送醫

開賓士當兵去！國防部長前腳才剛走　金門阿兵哥洽公「4連撞」

快訊／三重公寓驚傳縱火自焚　弟返家驚見哥無生命跡象急報警

恐怖掉落物！10餘支H型鋼未綁緊　板車一轉彎全墜路上險害命

好貴的肉！員警連偷同事牛肉4次2.75公斤挨告　免坐牢代價4萬

快訊／屏東驚傳隨機攻擊1死1重傷　恐怖男「木棍+石塊」無差別行兇

「漫撕男神」路雲脫古裝！炸出超巨胸肌＋冰塊盒腹肌　網暴動：噴鼻血了

聽見急促貓叫聲求救！　暖女循聲發現奶喵落大水桶中「抓牆掙扎」

快訊／高雄林園台石化工廠驚傳火警！烈焰濃煙狂竄　警消急搶救

沙烏地暗黑王儲曾揚言「毒戒指」謀殺前國王　還被爆是精神病患

我們在安靜中跳舞　新北勞工局+文化基金會推聽障表演藝術展

「3星座」提分手毫無徵兆！第一名超自我，說不愛就不愛

淡江大橋第二標工程完工　「八里端主線」今晚10點開放通車

「最佳綠葉」癌逝　珍妮佛安妮斯頓悼：沒有你《六人行》就不一樣了

外籍機師突猝逝！　機師工會籲：居檢期不派飛、每月給三天喘息

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

社會熱門新聞

獨／陳修將女友死前「4段音檔」曝光

快訊／台北知名餐廳「唐宮」大火

陳修將妻泣發聲明「正宮被騙最慘」

新莊大樓深夜大火！2住戶受困9樓陽台

即／台中25歲女「當母親面」12樓頂墜下

跟朋友姊姊一夜情　還拍「激戰過程」分享

即／桃園新屋區超商槍響！歹徒開1槍搶補鈔員

女日抽16根菸　大學師蒐證12年告贏

即／檢警破獲五倍券偽造集團

AirDrop收到下體照！捷運熱褲妹遭性騷

控愛女遭虐！阿嬤哽咽曝「請保母照顧」原因

即／新北驚傳縱火自焚　弟返家驚見急報警

開賓士當兵去　金門阿兵哥洽公「4連撞」

即／阿里山眠月線17號橋登山客失足亡

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

印度神童又說中！它「滿血復活」

全家吃媽媽煮的咖哩　中毒2死3命危

新員工到職主動加班到半夜　隔天公司癱瘓了

鄧佳華給媽媽「孝親費金額曝」！

瑤瑤打BNT曝「專業穿搭」　護理師看了都認證

蕾菈親爆「跟酷炫在一起過」　穿超辣戰袍提分手！

獨／陳修將女友死前「4段音檔」曝光

本土+2！雙北各1例「Ct值曝光」　境外6例自3國入境

吳寶春舉國旗領獎　管碧玲17字掀熱議

抖10秒！今晨連2震　南部人驚：超大！先上下再左右

婆婆衝到娘家罵人！驚覺車子房子「全媳婦買的」

阮經天《艋舺》是同性戀「細節曝光」

餐被打翻卻要付錢！呱吉怒轟...下秒愧疚了

《康熙來了》郭鑫赴陸發展暴瘦：生為中國人很驕傲

在丟丟妹直播抽中電視！她慘被盜刷

更多

最夯影音

更多
坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！

坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！
愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面