疫情剛裝潢完…「唐宮蒙古烤肉」大火燒掉千萬　老闆曝復業關鍵

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市松江路上的45年餐廳「唐宮蒙古烤肉涮羊肉餐廳」，今年因疫情休息3個月，業者利用時間裝潢，近日重新開業卻遇上大火，估計損失千萬。對此，老闆陳詠富坦言擔心員工會沒有工作，且店內修復需要一段時間，未來是否復業，得看鑑識小組的結果而定。

「唐宮」24日晚間10時打烊、老闆10時30分離開，卻在深夜11時41分時，疑因店內的油煙管起火，導致2樓餐廳全面燃燒。台北市消防局獲報後，疏散大樓內的人員，於20分鐘內控制火勢。

▲▼唐宮蒙古烤肉老闆接到電話趕來現場了解狀況。（圖／記者黃彥傑攝）

「唐宮」老闆陳詠富表示，他24日晚間聽到消息後立刻趕回店外，目前需要知道起火的原因，但得等到鑑識小組的鑑定結果出來，目前只擔心員工沒有工作，修復也得花上一段時間，未來是否復業還得子洗考量。

業者透露，他們每天下班前都會每桌逐一檢查火爐是否確實關閉，也會關掉總電源。據悉，唐宮經營45年，每月店租金超過20萬元，由於始終維持平價吃到飽的模式，除了經典的蒙古烤肉之外，店內的酸菜白肉鍋、燒餅也讓不少饕客排隊用餐，在Google評論也累積4000多則好評，平均有3.9顆星。

據了解，「蒙古烤肉」是相聲大師吳兆南所創，他以北京小鍋子烤肉改良、獨創多種醬汁，本想命名「北京烤肉」，但在50年代擔心政治問題，便取最遠的「蒙古烤肉」為名。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘