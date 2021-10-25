方文山《東風破》破了！網狂曬作品「生前照」：破掉價值更高？

▲「台北國際藝術博覽會」展出方文山作品《東風破》，被觀展民眾打破了。（圖／Facebook／ART TAIPEI 台北國際藝術博覽會）



記者林育綾／台北報導

「ART TAIPEI 2021 台北國際藝術博覽會」在昨24日驚傳展覽作品被民眾打破！方文山的窯燒作品《東風破》遭民眾不慎手肘掃落而摔碎，展會更在臉書發文直擊寫下「《東風破》了」，網友看了也相當震驚，紛紛曬出作品「生前照」，還說「幸好看過它完好的樣子！」、「紀錄一下東風不破」，更有人說「東風破變成動詞了」、「破掉價值更高！」

方文山此次與索卡藝術合作，推出方文山X周杰倫《龐克貓史汀》聯名款限量潮流公仔，還有以名曲《東風破》、《煙花意冷》創作的窯燒作品，在此次「ART TAIPEI 2021 台北國際藝術博覽會」展出，不料昨日有民眾逛展時，因不慎以手肘掃落，造成《東風破》破了。

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而ART TAIPEI 2021更在官方臉書PO文分享「現場直擊」，以「《東風破》了」為題，表示：「今日展場插曲播放《東風破》，雖然作品受損，原作方文山先生豪氣干雲，一笑置之。方文山先生同時也呼籲，欣賞藝術的時候，請注意與藝術品之間的『社交距離』。小編呼籲進入展場的時候也要將背包、雨傘託管寄物櫃台，以免東風又破了。」

▲方文山作品《東風破》原貌。（圖／網友Queenie提供）

網友看了也紛紛留言曬出《東風破》的「生前照」，表示「還好我有留下它生前的遺照，欲哭無淚啊！」、「還好我有去看過他生前的樣子」、「紀錄一下東風不破」、「只能陷在回憶中懊惱」；但也有人說，「我覺得它破的好誒～價值更高了」、「東風破變成動詞了」、「這藝術品昇華了」、「這才是東風 破」。

據了解，主辦單位索卡藝術中心雖在第一時間報警，以維護藝術家權益，也同步通知方文山，不過方文山大器表示不追究；因此大會表示，尊重原創者方文山的意願，該民眾無須賠償。

▲ART TAIPEI 台北國際藝術博覽會在「台北世界貿易中心展覽一館」展出。（圖／ART TAIPEI 台北國際藝術博覽會）

大會也提到，雖然昨日下午1點多發生地震，不過現場的民眾也非常有秩序自動靠往展牆，顯示出藝術展會參觀民眾的自律水準；現場展出作品悉數安全，也體現了ART TAIPEI的展會能通過4級地震的考驗。

而NFT展場也傳出佳績，隨著NFT熱潮，EchoX虛擬展場也售出朝代畫廊所代理的藝術家，林餘慶&魏杏諭的《搞笑演員》。據EchoX策展平台表示，同時洽談中的還有由采泥藝術所代理的霍剛作品，在線上交易尚猶豫不決時，現場即有藏家收藏了該件創作，給予市場有趣的反思：作品的價值體現在藝術創作的核心，當線上與線下的購藏形式交匯，能夠眼明手快果斷出手的收藏家，才是藝術市場的贏家。

「ART TAIPEI 2021 台北國際藝術博覽會」此次在台北世界貿易中心展覽一館展出，今（25）日下午6點截止，也提醒民眾觀展時將背包、雨傘託管寄物櫃台，並與藝術品保持社交距離，以防再有意外發生。