不限量！速食店限時3天「免費送堡」　門市、線上訂同享優惠

▲漢堡王免費吃堡日又來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

又是免費吃堡日！人氣速食品牌「漢堡王」每月固定「華堡日」來了，明（26）日起至28日無論是在門市或是選擇線上預訂，只要下單指定套餐即可免費多吃原味華堡1顆，把握限時3天時間。另，拿坡里至11月30日前也推「炸雞買8送8」優惠活動，通通要吃爆。

▲門市點指定餐點須出示此圖片才可免費吃堡。

漢堡王10月華堡日重磅登場，這次祭出限時3天「隨單送堡」活動，10月26日至28日限時3天只要於門市購買、官網下單指定套餐，包括華堡及辣味華堡套餐或大餐、雙層華堡及辣味雙層華堡套餐或大餐、3層華堡及辣味3層華堡套餐或大餐，即享1顆原味華堡免費吃，提醒門市須出示指定圖片、線上預訂則須輸入優惠碼「LOVEBK」，每單限送1顆但不限量，全門市登場但機場、兒童樂園、台積P1、台中美光不適用此活動。

▲拿坡里至11月30日前推買8送8優惠。

另，拿坡里近日也推出超殺限時優惠，即日起至11月30日凡購買拿坡里義式雞腿桶（內含8隻雞腿），就送8隻義式二節翅，雞腿、雞翅直接一次滿足，且義式二節翅只送不賣，炸雞控把握機會搶吃。

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