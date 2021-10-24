土耳其宣布：驅逐「西方10國大使」　他們不會在國內釋放恐怖份子

▲土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）宣布驅逐西方10國大使。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）23日宣布，已下令外交部宣布10個西方國家大使為「不受歡迎人物」因為這些國家呼籲釋放慈善家卡瓦拉（Osman Kavala）。卡瓦拉已入獄四年，在 2013 年被指控資助全國抗議活動，並參與 2016 年政變未遂，但他否認這些指控。

根據《路透社》報導，加拿大、丹麥、法國、德國、荷蘭、挪威、瑞典、芬蘭、紐西蘭和美國的大使在18日的聯合聲明呼籲，迅速地解決卡瓦拉的案件，並且盡速釋放。隨後他們都被外交部傳喚，稱該聲明不負責任。

艾爾段在一段聲明中，以「立即不受歡迎人物」（non grata at once）的外交術語，來表示土耳其對這10國大使的態度。

艾爾段在21日還表示，這些大使不會在自己的國家釋放「土匪、兇手和恐怖分子」。

美國、德國和法國大使館，以及白宮和美國國務院沒有做出回應。挪威外交部表示，其駐安卡拉大使館，目前尚未收到土耳其當局關於此事的訊息。

▲土耳其慈善家卡瓦拉（Osman Kavala）的支持者，在法庭外聲援。（圖／路透）



卡瓦拉因涉及 2013 年一場抗議活動有關的指控，且在去年無罪釋放，但今年該裁決又被推翻，並與另一起與政變未遂案件的指控互相結合。

歐洲人權法院呼籲在 2019 年底立即釋放卡瓦拉，因為沒有他犯罪的合理證明，而且發現拘留他的目的，只是為了讓他的聲音消失。

負責監督歐洲人權法院裁決執行情況的「歐洲理事會」（Council of Europe）表示，如果卡瓦拉不被釋放，它將開始針對土耳其的侵權訴訟。

針對卡瓦拉與相關人士的案件，下一次將在11 月 26 日舉行。

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