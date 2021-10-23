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大雨炸北北基宜！北台週末濕涼17℃　下週恐有颱風發展

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲受到東北季風影響，今晨最低溫出現在薪北瑞芳17度。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

受到東北季風影響，今晨最低溫出現在薪北瑞芳17度，台北市低溫則在18度左右。週末北台濕涼，苗栗以北有雨，氣象局針對北北基宜發佈大雨特報，下週南海及菲律賓東方海面有「熱帶擾動」發展，有機會發展成颱風。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，週末(23、24日)兩天東北季風影響，北台濕涼，今日平地最低氣溫約在17度，明日略回升1度；苗栗以北及東半部有局部雨，尤其北海岸、北部山區及東北部山區有較大雨勢！中部以南地區，雲量略增、氣溫略降，愈往南影響愈輕微，山區有局部短暫雨的機率。今日各地氣溫：北部17至22度，中部19至28度；南部20至32度，東部18至28度。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲北北基宜大雨特報。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲臺南以北、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風。

下週一(25日)至週四(28日)東北季風減弱，氣溫略升、漸轉乾。下週一北部及東半部仍有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲，中南部日夜溫差大；下週二(26日)至週四東半部及大台北東側山區仍有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定，中南部日夜溫差大。下週五(29日)東北季風略增強，水氣不多，北海岸及東半部局部短暫雨的機率略提升，西半部晴朗穩定。

下週南海及菲律賓東方海面有「熱帶擾動」發展，但對台皆無影響；故即使發展成颱風，也只是扮演增加，今年略為偏少的颱風生成總數(目前19個)，以逼近1至10月氣候平均值(約23個)的角色。

▼今(23日)晨4：30雷達回波圖(左圖)顯示，苗栗以北有弱降水回波，迎風面山區有相對較強的持續性回波，故也帶來相對較大的降雨(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

 

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