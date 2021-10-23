3Q確定掰了！　內行曝罷免過關「致命原因」：要怎麼輸

▲台灣基進立委陳柏惟。（圖／翻攝自3Qi.tw 陳柏惟）

記者邱晟軒／綜合報導

台灣基進立委陳柏惟罷免案今（23日）投開票，開票最新結果顯示，罷免同意票正式跨過7萬3744張罷免門檻，挺Q總部稍早前也自行宣布，目前票數「大概就是最終結果了」，宣告陳柏惟立委席位失守，罷免案通過。對此，就有網友在批踢踢發文分析，此次超高投票率為壓倒陳柏惟的最後一根稻草，直呼「刪Q團體要怎麼輸？」

陳柏惟罷免案同意票數跨過罷免門檻7萬3744票大關。根據選委會統計指出，此次投票人數為29萬4976人，投票所共258所，本次罷免案沙鹿區投票率為47.29%、烏日區51.03%、大肚區60.26%、龍井區51.10%、霧峰區52.79%，總投票率為52.63%。對此，挺Q總部稍早自行宣布，目前票數「大概就是最終結果了」，宣告陳柏惟立委席位失守，罷免案通過。

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▲立委陳柏惟罷免案，支持者聚集陳柏惟據點關心開票結果。（圖／記者林敬旻攝）

對於罷免票數正式跨過門檻的消息傳出後，批踢踢網友第一時間分析「刪Q過關」最致命原因即是投票率，「罷免反罷免七三開，投票率越高3Q越危險」、「投票率這麼高 3Q大概就真的掰了...」、「票數越高對陳柏惟本來就越不利」、「看投票率就知道誰贏了拉，投票率低才對3Q有利，不然贊成肯定會過25%」、「投票率越高，確實對3Q不利」、「投票率過50，3Q必敗，45%的話五五波」、「投票率這麼高，刪Q團體要怎麼輸？」、「投票率高對反方很不利，除非反方的動員很高」、「如果投票率到45%，等於反對的要有全部人20%出來投票」。

也有不少網友認為選前爆出的肇事逃逸黑歷史，也是讓陳柏惟此次被罷免的關鍵原因之一，「3Q肇事這事真的傷」、「3Q之前給我的印象就是愛講大話不踏實的年輕人，然後還被爆肇逃」、「挺肇逃仔的不覺得羞恥嗎？」、「肇逃仔天怒人怨，唉」、「肇事逃逸對3Q形象超傷啊」。

▼立委陳柏惟罷免案，3Q支持者聚集陳柏惟據點關心開票結果。（圖／記者林敬旻攝）



