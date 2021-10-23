快訊／又見本土+0！今新增7例境外移入

記者洪巧藍／台北報導

又見+0！中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增7例境外移入COVID-19確定病例；另確診個案中無新增死亡。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心說明，今日新增7例境外移入個案，為5例男性、2例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(案16468)、賽普勒斯(案16469)、馬來西亞(2例，案16470、16473)、印尼(案16471)、柬埔寨(案16472)、蒙古(案16474)入境，入境日介於今(2021)年10月10日至10月21日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,836,775例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,819,174例排除)，其中16,364例確診，分別為1,723例境外移入，14,587例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計846例COVID-19死亡病例，其中834例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。