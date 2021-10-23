婚友社花30萬脫單不成驚覺被騙　宅男嘆寧願「單身至死」

▲新北市議員劉美芳接獲陳情，X先生在婚友社花了超過30萬元卻仍單身，令他因此大受打擊，劉美芳呼籲消保處研議訂立婚姻仲介及交友服務定型化契約。（圖／劉美芳議員辦公室提供）

記者楊蕓／新北報導

新北市議員劉美芳接獲陳情，X先生在婚友社花了超過30萬元卻仍單身，令他因此大受打擊、萬念俱灰，寧願「單身至死」。

陳情人X先生表示，自己是先在網路上認識一名婚友社業務，前後簽了兩份合約，分別花了4萬5和4萬元，還有尾款25萬元要付，不過，經過兩次媒合後，發現對方非常健談，「有點像是槍手」，想解約還要再付10萬多元的解約金，讓他覺得相當不合理。

劉美芳指出，婚友社的服務費用真的很誇張，兩性課程、成長服務都各要價3萬6，購買戀愛書籍要2萬4，個人體態形象改造8萬9，這些都還不包括排約的價格，X先生零零總總加起來已經花了超過30萬。

劉美芳表示，雖然X先生與婚友社是在雙方同意下簽訂合約，難以訴諸法律追討財務損失，但也呼籲政府有關部門必須正視婚姻仲介業，存在誤導或鑽法律漏洞的問題。

劉美芳指出婚友仲介業的5大問題，包括解約違約金太高、收費服務內容不明確、排約次數偏低或不滿排約對象質素、未被告知消費性貸款，以及平台開發商在外國難以跨境求償。

劉美芳建議行政院消保處研究訂立婚姻仲介及交友服務定型化契約，應記載及不得記載事項，遏阻不肖業者並規範婚姻仲介業行為，保障民眾消費權益，並提醒民眾在簽訂婚友社合約時，記得要留意有無提供載明退費機制條款的定型化契約，並提供合理審閱期；有婚友社還會提供「單身切結書」，保障會員權利；務必先看清楚合約內容，詳細了解服務項目及收費方式。

新北市主任消保官王治宇指出，常見的婚友社糾紛包括欠缺法規、業者胡亂配對、參與者動機不純、退費困難等樣態。目前沒有定型化契約的主要原因是「沒有主管機關」，而「沒有主管機關」的原因是《民法》573條規定「因婚姻居間而約定報酬者，就其報酬無請求權」，他建議民眾可以跟法官主張《民法》252條「約定之違約金額過高者，法院得減至相當之數額」，以減少消費者損失。