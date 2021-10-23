「快車道睡午覺」起床氣發作　暴走男駕車衝撞、咆哮...趴地了

▲趙男將車輛停在快車道上呼呼大睡，員警不斷拍門，叫了好久才將他叫醒。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

竹北一名趙姓男子，駕車停在光明六路東二段快車道上呼呼大睡，被前往了解的員警叫醒後，竟踩下油門、意圖衝撞，趙男最後被趕到現場支援的警察協力制伏，帶回警局。訊後男子依妨害公務罪嫌移送偵辦，另依違反交通規則項目一併告發、未戴口罩口罩部分，依違反傳染病防治法，函請衛生局裁處。

14日下午趙姓男子開著車，行經光明六路東二段快車道時，不知緣何竟停下車輛，在駕駛座內呼呼大睡，引起該路段在尖峰時段大打結，有民眾擔心駕駛發生意外，趕緊撥打電話請警方及119救護人員前往協助。

▲▼男子踩下油門試圖衝撞警方，最後被警方合力制伏。

員警抵達現場後不斷拍打車窗，經過一段時間後才終於喚醒男子，只是男子疑似「起床氣」，竟突然火氣上來，踩下油門意圖衝撞警方。期間男子情緒失控，也不願配合帶上口罩，大聲咆哮、以惡意言詞辱罵現場員警，甚至試圖推擠、拍掉密錄器，爭執期間造成執勤員警手臂擦挫傷。

整場鬧劇直到支援警力抵達現場後，才合力將他制伏帶回警局。男子無酒駕情事，全案依妨害公務罪移送地檢署偵辦、通違規部分依規定告發，另外未依規定配戴口罩，則依違反傳染病防治法，函請衛生局裁處。

▲值勤員警受到擦挫傷。

▲有網友將現場畫面拍照上傳引起討論。（圖／翻攝新竹爆料公社）

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