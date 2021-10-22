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養20年寵物離奇失蹤！她苦追驚見「紅燒烏龜」崩潰…完食照曝光

巴西龜的個性其實很兇悍(取自維基百科)

▲有飼主發現飼養的巴西龜離奇失蹤，最後找到時竟已變成「紅燒下酒菜」。（示意圖／維基百科）

記者閔文昱／綜合報導

寵物是人類最好的朋友，一旦寵物不幸走失或離世，對飼主的影響也不容小覷。中國江蘇省一名女子近日發現自己養了20年的巴西龜離奇失蹤，急忙向警方尋求協助，不過等警方終於找到她的寵物時，巴西龜已不幸變成「紅燒烏龜」，令她心碎不已。

根據陸媒《現代快報》報導，江蘇省常熟市的一名朱姓女子近日向警方報案，表示自己一隻養了20 年的巴西龜疑似被人偷走了，於是警方立即進行調查，發現當天晚上朱女準備去散步，並像往常一樣將裝有龜的水桶提到門口透氣，等到晚上6 點20 分返家時，意外發現門口的桶子和烏龜都不翼而飛。

▲女飼主找到寵物龜時，鍋內只剩龜殼和些許殘骸。（圖／翻攝自現代快報）

▲女飼主找到寵物龜時，鍋內只剩龜殼和些許殘骸。（圖／翻攝自現代快報）

對此，警方也對附近的監視器逐一排查，發現該時段內有一名騎著電動車的男子，將朱女裝有烏龜的桶子拿走了，於是立即展開追蹤，並在幾個小時後掌握男子住處，成功將他逮捕。

然而，嫌犯雖然找到了，但朱女心愛的寵物龜也已變成「紅燒烏龜」，被煮熟做成下酒菜裝在碗中。最後雙方調解後，朱女表示願意接受男子700元人民幣（約新台幣3048元）的賠償金額。

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