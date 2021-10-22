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民進黨力拚六點憲改　國台辦：挑頭分子將受法律嚴懲

▲▼ 大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

民進黨「憲改小組」確立六點「憲改」方向，提出廢除考監、下修選舉年齡、縮短新舊任總統交接期間等內容，最終修憲版本將送送中執會處理。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（22日）表示，「民進黨當局持續操弄『修憲』議題，其政治算計和險惡用心，挑頭分子必將受到法律的嚴懲。」

馬曉光說，我們高度關注有關動向，堅決反對任何形式的「修憲謀獨」行徑，包括降低門檻為謀「獨」打開方便之門、夾帶偷渡謀「獨」議題等。「挑頭分子必將受到法律的嚴懲。」

馬曉光指出民進黨當局無視廣大台灣同胞的民生福祉和對兩岸關係和平穩定的期昐，持續操弄「修憲」議題，其政治算計和險惡用心昭然若揭。

他進一步強調，台灣所有負責任的政黨和有識之士都應識破民進黨當局的陰謀，以實際行動維護台海和平穩定與台灣民眾福祉。廣大台灣同胞也要高度警惕，自覺反對和抵制各種形式的「修憲謀獨」行徑。

據了解，立法院本會期啟動修憲工程，民進黨憲政改革小組21日將舉行第三次全體大會，確認黨版憲改草案，目前已確定選舉權及被選舉權降低為18歲、廢除考試院與監察院、縮短總統看守期等3方向，等待憲改小組會議確認，下周三27日送中執會處理。

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